Mercedes-Benz Kasko’yu tercih eden kurumsal müşterilere özel otomobil kampanyaları

- C 200 4MATIC AMG: 3.000.000 TL krediye 12, 18, 24 ve 36 ay vadelerde %2,70 faiz

- C 200 4MATIC All-Terrain: 3.000.000 TL krediye 12, 18, 24 ve 36 ay vadelerde %2,75 faiz

- GLC 180: 3.000.000 TL krediye 12, 18, 24 ve 36 ay vadelerde %2,85 faiz

- GLC 180 Coupé: 3.000.000 TL krediye 12, 18, 24 ve 36 ay vadelerde %2,70 faiz

- GLC 300 d 4MATIC: 3.000.000 TL krediye 12, 18, 24 ve 36 ay vadelerde %2,95 faiz

- E 180 AMG & Exclusive: 3.500.000 TL krediye 12, 18, 24 ve 36 ay vadelerde %2,95 faiz

- E 220 d 4MATIC AMG & Exclusive: 5.000.000 TL krediye 12, 18, 24 ve 36 ay vadelerde %3,10 faiz

- EQB 250+ FL Night Edition: 2.000.000 TL krediye 12, 18, 24 ve 36 ay vadelerde %2,90 faiz

- EQS 450 4MATIC: 4.000.000 TL krediye 12, 18, 24 ve 36 ay vadelerde %2,70 faiz

Ayrıca tüm müşteriler CLA ve GLB modelleri için sunulan Ekim ayına özel fiyat avantajları hakkında daha fazla bilgiyi Mercedes-Benz acentelerinden edinebilir.

Perakende indirimi tercih eden müşteriler kampanyalı kredi faiz oranlarından yararlanamamakta, standart oranlı Mercedes-Benz Finansal Hizmetler kredisi kullanılabilmektedir.

Mercedes-Benz Kasko ile kurumsal müşterilere özel hafif ticari araç kampanyaları

- Vito: 750.000 TL krediye 12 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede 1.000.000 TL kredi kullanmak isteyen müşterilere %2,19 faiz

- Vito Select 124 CDI Uzun, Select 124 CDI Ekstra Uzun, Select 124 CDI Uzun 4x4: 500.000 TL krediye 10 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede 1.000.000 TL kredi kullanmak isteyen müşterilere %2,59 faiz

- Sprinter: 1.000.000 TL kredi için, 12 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede 1.000.000 TL kredi kullanmak isteyen müşterilere %1,79 faiz

- EQV: 750.000 TL kredi kullanımında 12 ay vadede %0 faiz

- eSprinter: 12 ay vadeli 1.000.000 TL kredi kullanmak isteyen müşterilere %0 faiz

- Mercedes-Benz Certified araçlar: 800.000 TL krediye 5 ay vadede %0 faiz

2024 model EQV ve eSprinter araçlar için kampanyalı kredi oranları geçerli değildir.

Otomobil ve hafif ticari araç satın alımlarında faiz oranları, kredi tutarı ve vadeye göre değişiklik gösterir.

Kampanyalar 31.10.2025’e kadar geçerli olup Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş., piyasa koşullarına göre faiz oranlarını değiştirme hakkına sahiptir. Kredi Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş. kredi başvuru ve değerlendirme sürecinde söz ve sorumluluk sahibi değildir.

Detaylar için www.mbfh.com.tr sayfasının yanı sıra en yakın Mercedes-Benz acentesine danışılabilir.

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. ve Mercedes-Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş. kampanya içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar.