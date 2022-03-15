Tam bitti derken Covid-19 Çin gündeminin ortasına oturdu! Çin'de 30 milyon kişi karantinaya alındı!

2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın dört bir yanına yayılan koronavirüsün hayatımızdan çıkacağı gün içine geri sayım sürerken Çin'den kötü bir haber geldi. Ülkede vakalar geçtiğimiz hafta iki yıl aradan sonra yeniden bini aşarak en yüksek sayıya ulaşmıştı.

13 KENT YENİDEN KARANTİNAYA GİRDİ

Çin, Salı günü 5 bin 280 yeni Covid-19 vakası bildirdi. Bir önceki güne kıyasla vaka sayıları yaklaşık iki kat artarken Pekin yönetimi çareyi kentleri kilit altına almakta buldu. Söz konusu karar kapsamında 30 milyona yakın kişi bir kez daha karantinaya girdi. En az 13 kent karantinaya girdi. 17 milyon nüfuslu Shenzhen şehrinde de kapanma tedbirleri yeniden devreye girdi.

ÇİN UZUN SÜREDİR "SIFIR KOVİD" POLİTİKASINI İZLİYOR

9 milyon kişiye ev sahipliği yapan eyalet başkenti Changchun da dahil olmak üzere birçok şehrin sakinlerine 'evde kalın' talimatı verildi. Koruyucu kıyafetler giyen sağlık ekipleri ise ülkenin dört bir yanında toplu testler yapmaya devam ediyor. Çin uzun süredir 'sıfır Kovid' politikasını izliyor.

OTOMOTİV FABRİKASI DURDU

Çin'de artan vakalar sadece Shenzhen şehrini değil farklı şehirleri de etkiledi. Örneğin, Çin'in kuzeydoğu kesiminde yer alan Jilin eyaleti de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı. Söz konusu karantina yüzünden dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden Toyota da üretime zorunlu olarak ara verdi. Ağır sanayi merkezi olan Changchun ve çevresinde Çin'in otomotiv üretiminin yüzde 10'u yani yaklaşık 2 milyon adetlik üretim gerçekleştiriliyor. (sondakika)