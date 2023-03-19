Çanakkale Zaferi’ne Muhteşem anma töreni

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yıl dönümü dolayısı ile Bükreş Türk Şehitliği’nde bir tören düzenlendi.

Cumartesi günü saat 11:00’de Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Türk Silahlı kuvvetler Ataşeleri Albay Alper Dilsiz ve Albay Çağrı Sağlam’ın ev sahipliğinde düzenlenen törene, Romanya Milli Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri Eduard Bachide, Romanya Genel Kurmay Başkanı General Daniel Petrescu başta olmak üzere Savunma Bakanlığı üst düzey yöneticileri ile çok sayıda askeri kuruluş ve NATO birimi temsilcileri, Azerbaycan Bükreş Büyükelçisi Huseyn N. Najafov, Pakistan ve Polonya Büyükelçileri, Bükreş’teki diplomatik misyon sivil ve askeri temsilcileri ile Türk ve soydaş sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

Şehitlere saygı duruşu ve iki ülke istiklal marşlarının okunmasının ardından şehitlik Anıtı’na çelek bırakılarak saygı duruşu gerçekleştirildi.

Daha sonra Bükreş Türk Silahlı Kuvvetler Ataşesi Kurmay Albay Alper Dilsiz ile Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan birer konuşma yaptılar.

Büyükelçi Altan, konuşmasını Türkçe, İngilizce ve Rumence olarak gerçekleştirdi.

Tören, Şehitler için dua okunması ve şehit kabirlerine gül bırakılması ile sona erdi. Büyükelçi Altan, Şehitlik Defterini yazarak imzaladı.