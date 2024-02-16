1981 yılında rahmetli Nezih Demirkent tarafından kurulan ve uzun yıllar ekonomi basınında tek marka olarak varlığını sürdüren DÜNYA Gazetesi, ekonomik olarak zor geçen birkaç yılın ardından iş insanı Umut Güner tarafından satın alındı. Daha önce medya sektöründe hiçbir faaliyeti bulunmayan Umut Güner’in bu yatırımının arkasındaki motivasyon da doğal olarak iş dünyasında merak konusu oldu.

“Üretilen bütün polemiklerin uzağında, geçmişte yaşananların etkisinde kalmadan planlarımızı hayata geçirmeye ve hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız” diye konuşan Umut Güner, DÜNYA Gazetesi’nin yayın hayatını basılı ve e-gazete olarak devam ettirmenin yanında asıl hedefin ise dijital alanda büyümek olduğunu ifade etti.

“DÜNYA bildiğiniz çizgisinde yayın hayatına devam edecek”

DÜNYA Gazetesi’nin ilkeli, tarafsız ve kaliteli duruşu ile ekonomi gazeteciliğinde bir ekol haline geldiğini, bugüne kadar göstermiş olduğu yayıncılık anlayışı ile tüm Türkiye’nin ve iş dünyasının takdirini kazandığını belirten Umut Güner, “Nezih Demirkent ismiyle özdeşleşmiş, ekonomi yayıncılığının bugün hala aktif olan pek çok büyük ismine okul olarak kucak açmış böyle bir markanın imtiyaz sahibi olmaktan gurur duyuyorum. Markanın çizgisini bozmadan daha yukarı taşıyacağımızı ifade etmek isterim. Bu gazetenin sadece geleceği değil, geçmişi de bizim için önemli. DÜNYA Gazetesi’nin okuru ile arasında çok güçlü bir bağ var. Okuru DÜNYA’yı özümsemiş, DÜNYA yıllardır iş dünyasına rehber olma görevini başarıyla sürdürmüş. DÜNYA Gazetesi, yetkin ve kararlı insanların elinde alıştığınız ve bildiğiniz çizgisinde yayın hayatına devam edecek” diye konuştu.

“dunya.com’a yatırım yapacağız”

Deneyimli bir yatırımcı ve iş insanı olarak iletişim çağının yeni mecralarının büyük potansiyel taşıdığını ifade eden Umut Güner, asıl hedefinin yapay zeka destekli dijital içerik yayıncılığı alanında büyümek olduğunu söyledi. Güner sözlerini şöyle sürdürdü: “DÜNYA Gazetesi ile çok potansiyelli ve umut vadeden yeni bir alana adım attık. Medya sektöründe gelecekle ilgili çok önemli hedeflerimiz ve elbette şekillenmiş planlarımız var. Bizim asıl hedefimiz iletişimin gelecek yüzyılı. Akıllı cihazlar üzerinden ulaşılabilecek kitlenin büyüklüğü, bu kitle ile kurulacak bir iletişim bağının değeri, bize göre yakın gelecekte bugünle kıyaslanamayacak kadar büyük olacak. Sosyal medya ile kendi mecralarını yaratan, kendi içeriklerini üreten insanlar yapay zeka ile iletişimin, bugün tahmin bile edilemeyen sınırlarını zorlayacaklar. İşte dunya.com tam da o an orada olacak. Dijital yayıncılıkta trendleri belirlemek gibi bir vizyonumuz var. Bu çerçevede dunya.com’a gerekli yatırımı yapacağız. Bir iddiası, planı ve fikri olan insanlara kapımız her zaman açık olacak. Türkiye’ye ve Türk insanının dinamizmine sonuna kadar inanıyoruz. Onun için bugün olduğumuz yerdeyiz.”