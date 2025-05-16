27-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek bu prestijli zirve, sadece bilgi paylaşımıyla sınırlı kalmıyor; aynı zamanda daha dirençli, insan odaklı ve sürdürülebilir kurumlar inşa etmenin yol haritasını sunuyor.

Çalışan Sorunları Ele Alınacak

Employee Assistance European Forum (EAEF) ve Asia Pacific Employee Assistance Roundtable (APEAR) iş birliğiyle gerçekleşen zirve, farklı coğrafyalardan uzmanları ve lider kurumları İstanbul’da bir araya getiriyor. Ruh sağlığı, çalışan esenliği ve refahı gibi konular, yenilikçi bakış açılarıyla ele alınıyor.

AVİTA Çalışan Destek Programı’nın ev sahibi sponsor olduğu bu önemli etkinlikte stratejik bir liderlik değişimini de kamuoyuyla paylaşıyor. 2025 yılı itibarıyla AVİTA Çalışan Destek Programı Genel Müdürlük görevine atanan Mehmet Özbay, markanın dönüşüm vizyonuna liderlik ediyor. AVİTA, Özbay’ın yönetiminde; dijital, bilimsel temelli ve kültürel olarak duyarlı hizmet modelleriyle sektördeki öncü rolünü daha da pekiştiriyor.

Yalnızca bugünü iyileştirmeye değil, yarını inşa etmeye odaklanıyoruz.

AVİTA Çalışan Destek Programı Genel Müdürü Mehmet Özbay yaptığı açıklamada “Çalışanların ruh sağlığını, psikososyal ihtiyaçlarını ve genel refahını merkeze alıyoruz. Dijital çözümlerle desteklediğimiz, ölçülebilir ve insan temelli sistemlerle kurumların dönüşümüne liderlik etmeyi hedefliyoruz. İstanbul’da ev sahipliği yaptığımız bu global zirve, bu vizyonumuzu dünyayla paylaşmak için eşsiz bir fırsat oldu. AVİTA, çalışan destek programlarını yalnızca bir yan hak değil, kurumların kültürel sürdürülebilirliğinin ayrılmaz bir parçası olarak konumluyor. İşveren markasını güçlendiren, çalışan bağlılığını artıran ve organizasyonel sağlığı bütüncül şekilde ele alan çözümleriyle; kurumlara yeni nesil bir refah anlayışı sunuyor.” dedi.