Dünya Bankası’nın Avrupa ve Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Sahra Altı Afrika ile Latin Amerika ve Karayipler ekonomilerine dair güncel analizlerinin yer aldığı raporda, Türkiye'nin ekonomik görünümüne dair olumlu bir tablo çizildi. Banka, yapılan güncellemeyle birlikte Türkiye'nin 2026 yılına ilişkin büyüme beklentisini ise yüzde 3,8 seviyesinde korudu.

Raporda, Türkiye’nin güçlü iç talebi, ihracat potansiyeli ve uygulanan sıkı para politikalarının ekonomik istikrarı desteklediği vurgulandı. Ancak aynı zamanda yüksek enflasyonun ve küresel finansal koşulların büyüme üzerinde risk oluşturabileceği de belirtildi.

Ekonomistler, büyüme tahminindeki bu artışın, Türkiye ekonomisine olan uluslararası güvenin bir yansıması olduğunu değerlendiriyor. Dünya Bankası'nın güncel verileri, 2025 yılı için Türkiye'nin bölgesel rakiplerine kıyasla daha güçlü bir toparlanma sürecine girebileceğine işaret ediyor.