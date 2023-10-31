Osman Saffet Arolat, Ankara'da doğup büyüdü. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. Eğitim hayatına olan ilgisi ve yeteneği sayesinde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü'ne girmeye hak kazandı ve bu fakülteden mezun oldu. Üniversite yıllarında gençlik hareketlerinin içinde yer aldı ve bu hareketlere aktif olarak katıldı. Özellikle broşürlerin ve afişlerin hazırlanmasında, sendika gazetelerinin çıkarılmasında etkili bir rol oynadı.

Gazetecilik kariyerine adım attığı yıllardan itibaren, kısa sürede bu alandaki yeteneği ve tutkusu ile tanındı. 1962 yılında, Ankara'da Öncü gazetesinde amatör bir şekilde gazeteciliğe başladı. Ardından gazetecilik mesleğinin çeşitli kademe ve alanlarında deneyim kazandı. Bir dönem, Ankara'da yayımlanan ANT dergisinde yazı işleri müdürlüğü görevini üstlendi. Ancak yazılarının bazıları nedeniyle yargılanarak tutuklandı, bu zorlu dönemde özgür basın ve ifade özgürlüğü konularında verdiği mücadele ile de tanındı.

Kariyeri boyunca haber ajansları, yabancı radyolar ve televizyonculuk gibi farklı alanlarda da çalıştı. Dünya Gazetesi'nde Yayın Yönetmenliği görevini üstlendi ve bu süreçte basın dünyasında etkili bir rol oynadı. Son olarak, EKONOMİ gazetesinin kuruluşunda yer aldı ve bu gazetede başyazarlık görevini sürdürdü. Arolat, Türkiye'nin gazetecilik dünyasında saygın bir figürdü ve mesleğine olan bağlılığı ile tanınır.