Trabzonspor, 2024 yılının son çeyreğinde Bankalar Birliği borçlarını tamamen kapatarak bu yükten kurtulan ilk kulüp oldu. Bordo-mavililerin ardından Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe de benzer bir strateji izleyerek sermaye artırımı ve hisse satışı gibi yollarla kaynak yaratma yoluna gitti.

Beşiktaş Borç Kapanına En Yakın Kulüp

Beşiktaş, kısa süre önce bedelli sermaye artırımına giderek elde edeceği gelirle banka borçlarını sıfırlamayı hedeflediğini açıkladı. Şubat 2025 verilerine göre 4,02 milyar lira ile Bankalar Birliği’ne en fazla borcu olan kulüp konumundaki siyah-beyazlılar, bu yükten kurtulmak için yoğun mesai harcıyor.

Fenerbahçe ise 3,31 milyar liralık borcu kapatmak amacıyla 2024’ün sonunda sermaye artırımı gerçekleştirmiş, yakın zamanda da hisse satışına gitmişti. Sarı-lacivertliler, bu gelirle borçlarının önemli bir kısmını ödemeyi planlıyor.

Galatasaray da benzer şekilde bedelli sermaye artırımı yoluna gitmiş, bu girişimle Bankalar Birliği borcunun yarısını kapatmıştı.

Borçlar Bitse de Mali Kriz Sürüyor

Kulüpler Bankalar Birliği anlaşmalarından çıkmaya çalışsa da mali kriz tam anlamıyla sona ermiş değil. 28 Şubat 2025 itibarıyla Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un Bankalar Birliği dışındaki toplam borcu 35,73 milyar liraya, yani yaklaşık 943 milyon avroya ulaştı.

Bu tabloda en yüksek borç 11,13 milyar lira ile Galatasaray’a ait. Fenerbahçe’nin borcu 9,68 milyar lira, Beşiktaş’ın 7,93 milyar lira, Trabzonspor’un ise 6,99 milyar lira seviyesinde.

Kısa Vadeli Kriz Kapıda: 1 Yılda 26,75 Milyar TL Geri Ödenecek

Mali sıkıntının bir başka boyutu ise kısa vadeli yükümlülüklerde ortaya çıkıyor. Dört büyük kulüp, önümüzdeki 1 yıl içinde toplam 26,75 milyar liralık borcu geri ödemek zorunda. Ancak aynı dönemdeki kısa vadeli alacaklar toplamı sadece 7,19 milyar lira. Bu da 19,56 milyar liralık bir açık anlamına geliyor.

En büyük açık Fenerbahçe’de (-6,04 milyar TL), onu Galatasaray (-5,09 milyar TL), Beşiktaş (-4,71 milyar TL) ve Trabzonspor (-3,72 milyar TL) takip ediyor. Euro bazında bakıldığında kulüplerin bu farkı kapatmak için yaklaşık 516 milyon avroluk bir kaynağa ihtiyaçları var.

Yapısal Reformlar ve Yeni Gelir Modelleri Şart

Kulüplerin, yalnızca borç yapılandırmaları ve sermaye artırımlarıyla ayakta kalmaları giderek zorlaşıyor. Sürdürülebilir mali yapıya geçiş, yeni gelir modelleri geliştirme ve harcama disiplininin sağlanması artık Türk futbolunun öncelikli gündem maddesi haline gelmiş durumda.