Kilis’in Musabeyli ilçesine bağlı Kurtaran, Karbeyaz kırsal mahallelerinde etkili olan yağmur ve dolu, çok sayıda zeytin ağacına zarar verdi. Dün akşam saatlerinde Kilis ve ilçelerinde sağanak yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Ağaçlarındaki zeytinleri parçalayan dolu çiftçileri mağdur etti. Yağış Kilis-Hatay Karayolu ile Musabeyli ilçesindeki yapımı devam eden yollarda da hasara yol açtı. Çiftçiler, bazı bölgeleri dolu vurması nedeniyle büyük zarar gördüklerini, zeytin üreticilerinin ciddi zararı olduğunu ifade ettiler.