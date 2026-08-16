Sosyal medya hesabından Beykoz Tokatköy’deki dönüşüm projesine ilişkin görüntüler paylaşan Bakan Kurum, İstanbul’u afetlere karşı dirençli hale getirme kararlılığını vurgulayarak, "İstanbul'umuzda dönüştürdüğümüz konut sayısı tam 1 milyona ulaştı. Şehrimizi afetlere hazırlamak için dönüşüme süratle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İstanbul’umuzda dönüştürdüğümüz konut sayısı tam 1️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣’a ulaştı.



Şehrimizi afetlere hazırlamak için dönüşüme süratle devam edeceğiz.



İşte Beykoz, Tokatköy…



“Devletten daha güvenceli kim olabilir?”@kdbgovtr pic.twitter.com/PHAilCjg75 — Murat KURUM (@murat_kurum) August 16, 2026

Rakamlarla Kentsel Dönüşüm Tablosu

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı verilerine göre, 2012 yılından bu yana yürütülen çalışmalarda hem ülke genelinde hem de İstanbul bazında ulaşılan güncel veriler şu şekilde gerçekleşti:

Türkiye Geneli: 81 ilde toplam 2 milyon 761 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. Bunlardan 2 milyon 378 bininin süreci tamamlanırken, 383 bin bağımsız bölümde çalışmalar devam ediyor.

İstanbul Özelinde: Mega kentte bugüne kadar 1 milyon 298 bin bağımsız bölüm kapsama dâhil edildi. 1 milyon 7 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlanırken, 291 bin bağımsız bölümde ise inşaat ve yenileme mesaisi sürüyor.

Beykoz Tokatköy’de Yeni Yaşam Başladı

Emlak Konut GYO iş birliğiyle Beykoz Tokatköy Mahallesi'nde hayata geçirilen 2 etaplık projede, 776'sı konut ve 47'si iş yeri olmak üzere toplam 823 bağımsız bölüm inşa ediliyor. Tamamlanan ilk etap kapsamında 227 konut ve 35 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi.

Eski yapıların dar sokaklar nedeniyle itfaiye ve ambulans geçişine imkan tanımadığını belirten hak sahipleri, fore kazıklarla güvenli hale getirilen yeni yuvalarında deprem korkusu olmadan yaşamanın huzurunu paylaştı.

"Yarısı Bizden" Kampanyası İvme Kazandırıyor

İstanbul'daki dönüşümün en önemli motor gücü olan "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında bugüne kadar 384 bin 553 bağımsız bölüm kapsama alındı. Kampanya çerçevesinde sağlanan finansal destek modelleri ise şöyle uygulanıyor: