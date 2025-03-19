Uzmanlar, döviz kuru yükselişinin, Türkiye'nin dış ticaret açığı ve ithalat bağımlılığı ile bağlantılı olduğunu belirtiyor. Ayrıca, merkez bankası politikaları ve faiz oranlarındaki değişikliklerin de etkili olduğu ifade ediliyor. Piyasada gözler, önümüzdeki dönemde alacak yeni ekonomik kararlar ve olası müdahalelere çevrilmişken, yatırımcılar döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.

Dolar ve Euro'daki bu rekor seviyeler, Türkiye'deki enflasyonist baskılar ve ekonomik belirsizliklerle birleşince, vatandaşlar için günlük yaşamda da önemli etkiler yaratabilir. Özellikle ithalatla bağlı maliyet artışları ve ürün fiyatlarındaki yükselme, halkın alım gücünü daha da zorlayacak gibi görünüyor.

Ekonomistlere göre, döviz kurlarındaki bu volatilite, hem iç hem de dış piyasalarda dikkatle izlenmeye devam edecek.