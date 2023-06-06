Dünya gazetesinin haberine göre, küresel varlık takip ve yönetim şirketi Wealth-X de 2022 yılının “Dolar milyarderlerinin yaşadığı kentler” listesini yayımladı.

Listede aralarında İstanbul’un da bulunduğu 16 kent yer aldı. Bu milyarderlerden 136’sının ise listenin başında yer alan küresel finans merkezi New York’ta yaşadığı görüldü.

İşte listede yer alan şehirler:

New York

2022’de kentte yaşayan milyarder sayısı 136. 2021’e kıyasla 2 milyarder kenti terk etti.

Hong Kong

2022’de kentte yaşayan milyarder sayısı 112. 2021’e kıyasla 2 milyarder kenti terk etti.

San Fransisco

2022’de kentte yaşayan milyarder sayısı 84. 2021’e kıyasla 1 milyarder kenti terk etti.

Moskova

2022’de kentte yaşayan milyarder sayısı 76. 2021’e kıyasla 1 milyarder kente geldi.

Londra

2022’de kentte yaşayan milyarder sayısı 75. 2021’e kıyasla 2 milyarder kenti terk etti.

Pekin

2022’de kentte yaşayan milyarder sayısı 61. 2021’e kıyasla 2 milyarder kenti terk etti.

Los Angeles

2022’de kentte yaşayan milyarder sayısı 58. 2021’e kıyasla 1 milyarder kenti terk etti.  

Yerel seçimler öncesi iki önemli sektör İstanbul'da buluşacak Yerel seçimler öncesi iki önemli sektör İstanbul'da buluşacak

Singapur

2022’de kentte yaşayan milyarder sayısı 54. 2021’e kıyasla 4 milyarder kente geldi.

Shenzhen

2022’de kentte yaşayan milyarder sayısı 42. 2021’e kıyasla 2 milyarder kenti terk etti.

Mumbai

2022’de kentte yaşayan milyarder sayısı 39. 2021’e kıyasla 1 milyarder kenti terk etti.

Dubai

2022’de kentte yaşayan milyarder sayısı 38. 2021’de de aynı sayıda milyarder vardı.

Hangzhou

2022’de kentte yaşayan milyarder sayısı 34. 2021’e kıyasla 1 milyarder kenti terk etti.

Sao Paolo

2022’de kentte yaşayan milyarder sayısı 33. 2021’e kıyasla 1 milyarder kenti terk etti.

İstanbul

2022’de kentte yaşayan milyarder sayısı 33. 2021’e kıyasla 1 milyarder kenti terk etti.

Şikago

2022’de kentte yaşayan milyarder sayısı 32. 2021’e kıyasla 1 milyarder kenti terk etti.

Paris

2022’de kentte yaşayan milyarder sayısı 32. 2021’e kıyasla 1 milyarder kenti terk etti. 