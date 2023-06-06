Dünya gazetesinin haberine göre, küresel varlık takip ve yönetim şirketi Wealth-X de 2022 yılının “Dolar milyarderlerinin yaşadığı kentler” listesini yayımladı.

Listede aralarında İstanbul’un da bulunduğu 16 kent yer aldı. Bu milyarderlerden 136’sının ise listenin başında yer alan küresel finans merkezi New York’ta yaşadığı görüldü.

İşte listede yer alan şehirler: