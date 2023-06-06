Dünya gazetesinin haberine göre, küresel varlık takip ve yönetim şirketi Wealth-X de 2022 yılının “Dolar milyarderlerinin yaşadığı kentler” listesini yayımladı.
Listede aralarında İstanbul’un da bulunduğu 16 kent yer aldı. Bu milyarderlerden 136’sının ise listenin başında yer alan küresel finans merkezi New York’ta yaşadığı görüldü.
İşte listede yer alan şehirler:
New York
2022’de kentte yaşayan milyarder sayısı 136. 2021’e kıyasla 2 milyarder kenti terk etti.
Hong Kong
2022’de kentte yaşayan milyarder sayısı 112. 2021’e kıyasla 2 milyarder kenti terk etti.
San Fransisco
2022’de kentte yaşayan milyarder sayısı 84. 2021’e kıyasla 1 milyarder kenti terk etti.
Moskova
2022’de kentte yaşayan milyarder sayısı 76. 2021’e kıyasla 1 milyarder kente geldi.
Londra
2022’de kentte yaşayan milyarder sayısı 75. 2021’e kıyasla 2 milyarder kenti terk etti.
Pekin
2022’de kentte yaşayan milyarder sayısı 61. 2021’e kıyasla 2 milyarder kenti terk etti.
Los Angeles
2022’de kentte yaşayan milyarder sayısı 58. 2021’e kıyasla 1 milyarder kenti terk etti.
Singapur
2022’de kentte yaşayan milyarder sayısı 54. 2021’e kıyasla 4 milyarder kente geldi.
Shenzhen
2022’de kentte yaşayan milyarder sayısı 42. 2021’e kıyasla 2 milyarder kenti terk etti.
Mumbai
2022’de kentte yaşayan milyarder sayısı 39. 2021’e kıyasla 1 milyarder kenti terk etti.
Dubai
2022’de kentte yaşayan milyarder sayısı 38. 2021’de de aynı sayıda milyarder vardı.
Hangzhou
2022’de kentte yaşayan milyarder sayısı 34. 2021’e kıyasla 1 milyarder kenti terk etti.
Sao Paolo
2022’de kentte yaşayan milyarder sayısı 33. 2021’e kıyasla 1 milyarder kenti terk etti.
İstanbul
2022’de kentte yaşayan milyarder sayısı 33. 2021’e kıyasla 1 milyarder kenti terk etti.
Şikago
2022’de kentte yaşayan milyarder sayısı 32. 2021’e kıyasla 1 milyarder kenti terk etti.
Paris
2022’de kentte yaşayan milyarder sayısı 32. 2021’e kıyasla 1 milyarder kenti terk etti.