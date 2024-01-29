Geçen haftayı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2024 yılının ilk faiz kararı sonrasında yükselişle kapatan piyasalar yeni haftaya da hızlı başladı.

Geçen hafta gerçekleştirilen TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 42,5’ten yüzde 45 düzeyine yükseltilmesine karar verilmişti. Karar metninde dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığı ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceği belirtilmişti.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 30,33 TL'den başlayan Dolar 30,34 TL'den,

32,92 TL'den başlayan Euro 32,91 TL'den,

38,56 TL'den başlayan Sterlin 38,56 TL'den,

20,49 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,52 TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta Dolar 30,31 TL'den, Euro 32,99 TL'den, Sterlin 38,66 TL'den, Japon Yeni ise 20,52 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 26 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 25 Dolar'dan,

1.976 TL'den başlayan Gram altın 1.975 TL'den,

3 bin 353 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 353 TL'den,

13 bin 797 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 13 bin 797 TL'den,

22,39 TL'den başlayan Gümüş ise 22,35 TL'den fiyatlanıyor.

Cuma günkü kapanışta Ons altın 2 bin 20 Dolar'dan, Gram altın 1.969 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 361 TL'den, Cumhuriyet altını 13 bin 831 TL'den, Gümüş ise 22,21 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 41 bin 256 Dolar'dan başlayan Bitcoin 41 bin 161 Dolar'dan,

2 bin 269 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 265 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 83,68 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 83,49 Dolar'dan işlem görüyor.