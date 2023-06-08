Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin önemli merkezi Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki kurbanlıklar batı illerine gönderilmek üzere yola çıkmaya başladı. Hayvancılık bakımından önemli merkezlerden biri olan Ağrı’da da pazarlarda yaşanan yoğunluğun yanı sıra Kurban Bayramı için hazırlanan kurbanlıklar da tırlarla batı illerine gönderilmek üzere tırlara yüklenerek yola çıktı.



Ağrı Canlı Hayvan Borsasına getirdiği Limuzin adlı tosununu görücüye çıkaran vatandaşlardan Mithat Polat, “Kurbanlık hayvanlarımızı satışa getirdik. Limuzin’e 85 bin lira istiyoruz. Canlı ağırlığı 850 kilo. İl dışına götürmek isteyenler gelip götürebiliyor. 30-40 tır arası hayvan sevkiyatı oluyor. Ağrı Pazarı şu an Türkiye’nin en uygun pazarı” ifadelerine yer verdi.



Geçimini hayvancılık yaparak sağlayan vatandaşlardan Davut Turan ise, “Günde en az 300 tane hayvan çıkıyor. İstanbul’a, İzmir’e batı memleketlerine gidiyor. Sevkiyatlar şu anda başladı. Benim 100 tane hayvanım var ama ben sevkiyat yapmadım. Burada satacağım. Geçen yılla bu sene arasında fiyat olarak yarı yarıya fark var. Çünkü yem pahalı. Satışlar kurbana kadar devam eder. “ dedi.

2023 KURBANLIK FİYATLARI

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, “Şu an itibarıyla genel anlamda kurbanlık vasfına haiz küçükbaş kurbanlıkların canlı baskül kilogram fiyatı 120-150 lira bandındadır. Küçükbaşta canlı hayvan fiyatlarına adet bazında baktığımızda ise 5 bin 500 lira ile 8 bin 500 lira arasında olacağını düşünüyoruz” dedi.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı ise Kurban Bayramı öncesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatlarıyla ilgili olarak küçükbaş hayvanların 7 bin TL, büyükbaşların ise 84 bin TL'den başlayacağını ifade etti.