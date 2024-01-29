10 yıldır aralıksız olarak düzenlenen ve zaman içinde pazarlama ve iletişim sektörünün en önemli standartlarından birine dönüşen The ONE Awards'ta, yıl içinde itibarını en çok artıran markalar ve iş ortakları, 12 ilde toplam bin 200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda belirlendi.

Doğtaş Marka ve Ürün Direktörü Çağrı Öztürk, almış oldukları ödülle ilgili olarak yaptığı konuşmada, "Bu yıl 10. kez düzenlenen ve sektörün önemli ödüllerinden biri haline gelen The ONE Awards'ta yılın en itibarlı mobilya markası olarak seçilmemiz bizi son derece onurlandırdı. Doğtaş olarak, kalitemiz, inovasyon anlayışımız, sürdürülebilirliği önceliklendiren üretim ve yönetim anlayışımız ile kazandığımız bu ödül; sadece ürünlerimizin kalitesini ve marka gücümüzü değil, aynı zamanda tüm Doğtaş ekibinin özverili çalışmasını ve müşterilerimizle kurduğumuz güçlü bağı da simgeliyor. Önümüzdeki dönemde, sektörümüzdeki konumumuzu daha da güçlendirmek ve liderliğimizi pekiştirmek için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" dedi.