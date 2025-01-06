Mobilya sektöründe Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden olan Doğanlar Mobilya Grubu’nun 53 yıllık geçmişe sahip markalarından Doğtaş, Amerika’daki planlama ve pazarlama çalışmaları adına Amerikan tüketicilerin sürdürülebilirliğe olan ilgisini yakından takip ediyor. Doğanlar Mobilya Grubu’nun geçtiğimiz günlerde açıkladığı kapsamlı sürdürülebilirlik raporuyla taçlandırdığı bu yaklaşımı değerlendiren Doğtaş Furniture USA Genel Müdürü Dr.Gökmen Kara “Amerika’da tüketiciler, satın aldıkları ürünlerin çevresel etkilerini giderek daha fazla önemsiyor. Doğtaş olarak, bu beklentiye cevap verirken aynı zamanda kendi değerlerimize de sadık kalıyoruz. Üretim süreçlerimizde kullandığımız doğal kaynakları koruyarak ve atıklarımızı minimize ederek daha sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik, Doğtaş için sadece bir söz değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi. Amerika’daki tüketicilere, evlerine şıklık ve konfor katarken aynı zamanda çevreye duyarlı olmanın mümkün olduğunu göstermekten mutluluk duyuyoruz. Gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin sorumluluğu.” dedi.

Türkiye’nin mobilya sektöründe tedarik süreçleri konusunda dünya genelinde önemli bir noktaya geldiği günümüzde, Doğtaş’ın bulunduğu noktaya da değinen Kara “Tedarik süreçleri anlamında Doğtaş, ileri seviyedeki çalışmalarının ve planlama stratejilerinin meyvelerini bir süredir almakta. Bu konu büyük bir sıkıntı olmasına karşın, Doğtaş markamızla yaptığımız yatırımlar sayesinde tedarik süreçlerinde hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz.” şeklinde konuştu.

Doğanlar Mobilya Grubu’nun Sürdürülebilirlik Raporu

Doğanlar Mobilya Grubu’nun yakın zamanda yayımladığı sürdürülebilirlik raporu, grubun çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini detaylı bir şekilde ortaya koyuyor. Rapor, Doğanlar Mobilya Grubu markalarının sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için attığı adımları ve elde ettiği sonuçları gözler önüne seriyor.