Yaşam alanlarını zenginleştiren tasarımları, üstün konfor ve kalitesiyle Türkiye’nin uluslararası markası Doğtaş, Ağrı Doğubeyazıt yeni mağazasını tüketicilerle buluşturdu. Açılışa; Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, Ticaret Odası Başkanı Hacı Cemalcan, İlçe Müftüsü, Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan, Doğtaş Genel Müdürü İlhan Tunçman, İş Geliştirme Direktörü Hikmet Özsalmanlı, Perakende Geliştirme Müdürü Temel İpekçi, Lova Ticari Pazarlama ve Perakende Geliştirme Müdürü Umut Altun, Doğtaş ve Lova markalarının yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan, Doğtaş’ın yepyeni bir mağazasını daha hizmete açıyor olmanın sevincinde olduklarını belirterek, “Doğtaş mobilya 1972 yılında destanlar şehri Çanakkale’nin en büyük ilçesi olan BİGA’da kurulmuştur. 50 yılı aşkın süredir mobilya alanında faaliyet gösteren DOĞTAŞ, lider marka olma yolunda emin adımlar ile yoluna devam ederken yurtdışında da güzel Türkiye’mizi gurur ile temsil etmekte, yabancı tüketicilerimizi Türk mobilyası ile tanıştırmaktadır. Doğtaş olarak; yaygın mağazacılık anlayışımız ile yurtiçinde 239, yurtdışında 60 adet mağazamızla Türkiye’nin en önemli 3 markasından birisi haline geldik. Kıbrıs-Senegal ve Amerika’da kendimize ait 3 mağaza açtık, bu mağazalarla yurtdışı mağazacılık deneyimlerimizi arttırarak önümüzdeki yıllarda ihtiyaç duyacağımız noktalara kendi mağazalarımızı açmaya devam edeceğiz” dedi.

İsmail Doğan konuşmasında sosyal sorumluluk projelerine değinerek, “Doğtaş Mağazamızın içinde yer alan Lova yatak markamızla birlikte, Doğtaş’ın; Garden, Home ve Genç kategorileriyle bir evin ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılıyoruz” şeklinde konuştu.

Yaşam alanlarını eşsiz tasarımla donatan Doğtaş, kullanıcılarına şık ve zevkli dekorasyon önerileriyle buluşturuyor. Doğtaş’ın yeni koleksiyonları, home ürünleri, çocuklar için konfor ve eğlencenin adresi ‘Genç’ koleksiyonları ile misafirlerini bekliyor.