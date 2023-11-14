Yaklaşık 2 bin nüfuslu Adıyaman’ın Sincik ilçesi İnlice Beldesi'ne 20 milyon yatırım yapıldı. Deprem sonrası memleketine gelen işadamı Abuzer Yakan, 4 bin metrekare alan üzerine kurduğu tekstil fabrikasıyla beldesindeki depremzede ailelere iş kapısı oldu. Doğduğu topraklara 32 yıl sonra yeniden dönen Abuzer Yakan, açtığı fabrika ile 300 kişiyi istihdam etmeye başladı. Depremzedelerin çalıştığı fabrikada üretilen ürünler ülkenin dört bir yanına gönderilerek hem depremzede ailelere hem de bölge ekonomisine katkı sağlanıyor. Fabrika düzenlenen tören ile dualar okunarak açıldı.



6 Şubat'ta yaşanan depremlerde Adıyaman’ın çok büyük yıkıma uğradığını belirten İnlice Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı Abuzer Yakan, bölge ekonomisinin de yara aldığını dolayısıyla da istihdam sorununun da baş gösterdiğini söyledi. İnlice Beldesi’nde istihdam sorununu azaltmak için yatırım yaptıklarını belirten Yakan, “Öncelikle bölgemizde yaşanan büyük felakette hayatını kaybeden tüm hemşerimizin yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabbim, inşallah böyle felaketleri bir daha yaşatmasın. Ben 1991 senesinde doğduğum topraklar olan İnlice’den ayrılırken, tekrardan beldemizi kalkındırma ve istihdam oluşturma amacıyla buralara güzel yatırımlar yapma hayaliyle İstanbul’a gittim. Rabbim nasip etti çok şükür. Tekrardan buralara gelip bu yatırımları yapabilmemiz için bizlere bu imkanı bahşetti. Beldemize yapacağımız yatırımlar inşallah bunlarla da sınırlı kalmayacaktır. 300 kişinin istihdam alanı olan tekstil fabrikamızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm İnlice beldesine ve bölgemize hayırlı olsun” dedi.



Tekstil fabrikasında çalışan işçiler ise kurulan tekstil fabrikasının belde ve civar köylerde yaşayanlar için çok büyük bir imkan olduğunu belirterek, "Deprem hem maddi hem de manevi olarak bizi çok etkiledi. Birçok insan işsizlikten dolayı İstanbul’a gitti. Bizler burada kendi beldemizde çalışıyoruz. Hem psikolojik olarak moralimiz yerine geliyor, hem de çalışıp ailemize katkı sunuyoruz. Ailemizin geçimine yardımcı oluyoruz. Fabrikanın kurulmasında emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.