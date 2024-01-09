Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan’ın açtığı toplantıda yönetimsel değişikliklerin yanı sıra, geride bırakılan 2023 yılının başarılarına değinildi. “2023 yılında yönetimsel değişikliklerimizle birlikte gerek finansallarımız gerek operasyonlarımız açısından iyi bir büyüme ivmesi yakaladık ve bu başarıyı bu yıl ve önümüzdeki yıllarda daha da artırarak devam etmek arzusu içerisindeyiz. Son gücümüzle bu hedeflere varmak için çalışıyoruz. Yurtiçinde ve yurtdışında yeni satış kanalları açmaya da devam ettik. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ISO 500, Capital 500, Fortune 500 şirketleri arasında yerimizi aldık. Geçen yıl başlatmış olduğumuz sürdürülebilirlik çalışmalarına bu yıl ivme kazandırdık. Sosyal, çevresel ve ekonomik olmak üzere üç başlıkta topladığımız çalışmalara büyük önem veriyoruz.” diyen Doğan, 2024 hedefleri adına sözü Grup CEO’su Mustafa Karamemiş’e bıraktı.

Toplantıda 2023 yılının verilerini ve 2024 yılının hedeflerini paylaşan Doğanlar Mobilya Grubu CEO'su Mustafa Karamemiş: "Deprem, ekonomik zorluklar ve pandemi gibi zorluklara rağmen yılı başarılı bir şekilde kapatmaktan mutluluk duyuyoruz. 2023 yılında, 2022 yılına kıyasla %80 oranında büyüme elde ettik. 2024 yılında ise 2023’e göre yaklaşık %70 büyüme öngörüyoruz" dedi.

Karamemiş, 2023 yılında yurtiçinde 623 ve yurt dışında 107 olmak üzere toplam 730 satış noktasına ulaştıklarını belirterek konuşmasına devam etti: "Bu büyümeyi destekleyecek satış noktaları ile henüz bulunmadığımız lokasyonlarda mevcut satış noktalarımıza ek olarak yaklaşık 80 yurtiçi, 25 yurtdışı satış noktasını ailemize dahil etmeyi hedefliyoruz. Doğanlar Mobilya Grubu olarak, ihracatta güçlü bir büyüme trendi yakaladık. Bu büyüme, şirketin yurt dışı pazarlarda artan rekabet gücünün de bir göstergesi. Bugün 45 ülkeye ihracat yapıyoruz. Son dönemde Doğtaş markamız; Moldova, Özbekistan, Almanya, Pakistan, Libya ve Mauritius, Kelebek markamız Moskova ve Hollanda, Lova Yatak markamız da Azerbaycan ve Irak pazarında yerini aldı. "

Karamemiş, markaların gerek yurt içi gerekse yurt dışı pazarlarında global marka olabilmesi ve süreçlerin dinamik bir yapıya dönüşmesi için yatırımlara da hız kesmeden devam ettiklerini altını çizerken, 2023 yılında olduğu gibi, bu yıl da bütçenin yaklaşık %5'i ila %8'ini yatırımlara ayırmaya planlayacaklarını sözlerine ekledi.

Karamemiş, yatırımların; dijital altyapı, sürdürülebilirlik, GES, kapasite artışı, satış noktası ve marka yatırımları olacağının altını çizdi.

Sürdürülebilir Mobilya Üretiminde Yeni Yatırımlar

Dijital altyapı yatırımları kapsamında SAP Cloud ve Google çözümleri ile donatılmış iş süreçleri ve operasyon yönetimlerine devam edileceğinin belirtildiği toplantıda, sürdürülebilirlik adına da 2023 yılında başlatılan projelerin hızlanarak devam edeceği paylaşıldı. Enerji verimliliği, atık yönetimi ve karbon emisyonu azalımı gibi alanlarda yapılan çalışmalar 2024 yılı içerisinde, GES ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılacak yatırımlarla birlikte desteklenecek. Yapılması planlanan kapasite artışı yatırımlarıyla, üretim kapasitesi artırılırken, satış noktası ve marka yatırımlarıyla da Grup markalarının yurt içi ve yurt dışı pazarlardaki büyümesi desteklenecek. İSO 14064-01 Kurumsal Karbon Ayak İzi Raporu’na göre; sektör ortalamasına göre 1-1.5 ton daha az karbon ayak izimiz ölçümlenen Grup, bu kapsamda bu oranı daha da düşürmek adına çalışmalarına da devam edecek.

Karamemiş, 2024 yılının ihracat yılı olacağını belirterek, "Hedef pazarlarımız ABD, Afrika ve Ortadoğu" dedi. Karamemiş, son olarak borsada işlem gören bir şirket olarak temettü dağıtım politikalarını revize ettiklerini belirterek, "Ağustos ayı içerisinde Kar Dağıtım Politikamızı revize ettik. Kar dağıtımı konusunda Şirket'imizin ilgili yıldaki performansını, ekonomik şartları, yatırımları ve Şirket'in nakit akışını göz önüne alarak sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının asgari %40'ı pay sahiplerine dağıtılabileceği konusunda düzenleme yaptık" dedi.