İlkbahar aylarında kenger bitkisinin kök kısmında yer alan beyaz, süt kıvamındaki özden geleneksel yöntemlerle üretilen kenger sakızı, hem zahmetli toplama süreci hem de sağlık açısından sunduğu faydalarla dikkat çekiyor. Sadece doğal yollarla üretilen ve tamamen katkısız olan bu ürün, doğadan gelen bir şifa kaynağı olarak değerlendiriliyor.

Her Sakız Değil, Şifa Kaynağı

Kenger sakızı, diş ve diş eti sağlığını desteklemenin yanı sıra yüz felci geçiren bireylerde kas hareketlerini artırıcı etkisiyle de biliniyor. Ayrıca kulak iltihabının atılmasına yardımcı olması, mide rahatsızlıklarını hafifletmesi ve migren üzerindeki olumlu etkileriyle halk arasında oldukça rağbet görüyor. Ancak dağlık ve zorlu arazilerde toplanması gerektiğinden üretimi oldukça zahmetli.

Sivas’ta aktar olarak faaliyet gösteren Muhammet Emin Gülle, kenger sakızının diğer sakızlardan farkını şu sözlerle dile getiriyor:

"Yeni nesil sakızlar neredeyse tamamen plastikten oluşuyor. Kenger sakızı ise doğanın sunduğu tamamen doğal ve sağlıklı bir üründür. Gençler fazla bilmez ama 50 yaş üstü vatandaşlarımız bu sakızın kıymetini iyi bilir. Toplanması kolay değil, dağ taş demeden bitki aranıyor. Bu nedenle değeri her geçen gün artıyor."

Tek tek elde edilen kenger sakızlarının tanesi ise 25 liradan satılıyor. Sınırlı sayıda üretilebilmesi ve talebin her geçen gün artmasıyla birlikte bu doğa harikası ürün, hem sağlıklı bir alternatif arayanlar hem de doğala yönelen tüketiciler için değerli bir seçenek olmaya devam ediyor.