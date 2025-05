Bu prestijli görev kapsamında Dr. Aksoy, Birleşik Krallık’ta uzaktan çalışma, işgücü piyasaları ve işyeri dinamiklerindeki dönüşüm konularında yürütülen yüksek düzeyli politika yapım sürecini doğrudan şekillendirecek. Lordlar Kamarası, her yıl dünyanın önde gelen yaklaşık on uzmanını, ülkenin karşı karşıya olduğu en güncel ve kritik sorunlara çözüm geliştirmek üzere danışman olarak görevlendirmektedir.

Doç. Dr. Cevat Giray Aksoy yeni görevi ile ilgili yorumda bulundu: “Akademik yolculuğum boyunca hep aynı sorunun peşinde oldum: Ekonomik bilgiyi daha kapsayıcı, adil ve etkin politikalar üretmek için nasıl kullanabiliriz? Şimdi bu sorulara politika yapımının merkezinde, Lordlar Kamarası’nda yanıt aramak benim için hem büyük bir onur hem de önemli bir sorumluluk.”

Aynı zamanda, dünyanın en kapsamlı ve ülkeler arası karşılaştırmaya imkan tanıyan tek uzaktan çalışma araştırması olan Küresel Çalışma Düzenlemeleri Anketi’nin (Global Survey of Working Arrangements – G-SWA) kurucu ortağıdır. Dr. Aksoy’un çalışmaları, uzaktan ve hibrit çalışmanın verimlilik, ekonomik kapsayıcılık ve toplumsal etkileri üzerindeki sonuçlarına odaklanmaktadır. Araştırmaları bugüne kadar Financial Times, Harvard Business Review, The Economist, The New York Times ve Wall Street Journal dahil olmak üzere 100’ün üzerinde uluslararası medya kuruluşu tarafından haberleştirilmiştir.

Doç. Dr. Cevat Giray Aksoy Kimdir?

2010 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, burslu olarak ekonomi yüksek lisansımı tamamlamak üzere New York’a gitti.

New York Eyalet Hükümeti’nde kalkınma uzmanı olarak çalıştığı dönemde, ekonomi politikalarının toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini doğrudan gözlemleme fırsatı buldu. Bu deneyimle kalkınma ekonomisine yönelen Aksoy, doktora eğitimime başlamak üzere Londra’ya taşındı. 2017 yılında University of London, Royal Holloway College’da ekonomi doktorasını tamamladı. Ancak doktora süreci tamamlanmadan önce, 2016 yılında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)’nde Araştırma Ekonomisti olarak görev almaya başladı.

Bugüne kadar araştırmaları Dünya Bankası, International Growth Centre, British Academy ve Ekonomik ve Sosyal Araştırma Konseyi (ESRC) gibi saygın kuruluşlar tarafından desteklendi. University College London ve Stanford Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. Ayrıca, St. Gallen Foundation tarafından ‘Yarının Lideri’ unvanına layık görüldü.