Yol üstü ödemeler ve çözümler konusunda Avrupa’nın şirketten şirkete hizmet veren lider mobilite platformu DKV Mobility, Sırbistan’da hizmet veren tek yakıt kartı DKV Card’ı kullanan müşterilerine bir müjdeyi duyurdu.

Buna göre, Sırbistan'da Elektronik Yol Geçiş Sistemi (ENP) kapsamında geçerli olmak üzere, EURO 6 sertifikasına sahip araçlar için resmi tarifeye %9,4 oranında indirim uygulanmaya başlandı. Bu avantajdan yararlanmak isteyen lojistik firmalarının aşağıdaki adımları takip etmeleri gerekiyor:

EURO 6 standardına uygunluk belgesini onaylatmak için, aşağıdaki belgelerin taranmış halinin pdf formatında e-posta yoluyla Jugoexsim DOO'ya iletilmesi, her araç için ayrı bir başvuru yapılması ve her bir araç için [email protected] adresine ayrı bir e-posta gönderilmesi gerekiyor:

Doldurulmuş başvuru formu,

Araç tescil/ruhsat belgesinin kopyası,

EURO 6 standardına uygunluk belgesinin (CEMT Sertifikası) kopyası

Başvurular, JP “Putevi Srbije” tarafından değerlendirilip onaylandıktan sonra, Jugoexsim DOO onayı başvuran firmalara e-posta ile iletiliyor. Onay alındıktan sonra, belgenin çıktısının alınarak araç sürücüsüne teslim edilmesi gerekiyor.

TAG cihazı alma veya programlama seçenekleri

Seçenek 1: Yeni TAG Cihazı Alma (Sırbistan/Bulgaristan sınırındaki Gradina Geçiş Noktasında)

Yeni TAG cihazını, Gradina Sınır Kapısı'nda 24/7 hizmet veren E-80 otoyolu üzerinden alabilirsiniz. Bu işlem için sürücü aşağıdaki belgeleri ibraz etmeli:

JPPS onayı ve benzersiz sıra numarası,

Araç ruhsatı kopyası,

Geçerli bir DKV Card

Seçenek 2: Mevcut TAG Cihazına EURO 6 İndirimi Programlama (Belgrad'daki Jugoexsim DOO ofisinde)

Mevcut TAG cihazınıza indirim programlaması işlemi Belgrad'daki Jugoexsim DOO ofisinde ücretsiz olarak yapılabiliyor. Bu işlem için sürücü: