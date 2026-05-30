Kurban Bayramı tatiliyle birlikte yerli ve yabancıların rotası 33 medeniyetin izini taşıyan Diyarbakır oldu. Sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra zengin mutfağıyla ön plana çıkan şehrin "ciğer kebabı", ziyaretçiler tarafından en çok tercih edilen lezzetlerden biri oldu.

İşletmenin ciğer ustası Onur Erdin, İHA muhabirine, Kurban Bayramında dükkan olarak 30 ton tükettiklerini ileri sürerek, bütün esnafa bakıldığında bayağı bir ciğer yoğunluğu olduğunu söyledi. Diyarbakır’da ciğer bayramı yaşandığını aktaran Erdin, tatilin daha devam ettiğini, 9 gün boyunca rekor kıracaklarını kaydetti.



Erdin, Diyarbakır denilince akla ilk ciğer geldiğini belirterek, "Tescilli ve ciğerin saatti, zamanı yok. Yurt içi, yurt dışından misafirlerimiz geldiğinde aklan ilk gelen şey ciğer. İster istemez ciğere talep arttı. Yoğunluktan ciğere yetişemiyoruz. Diyarbakır’da ciğerin püf noktası kuzu olmasıdır. İkinci ise baharattır. Biz iki çeşit baharat kullanıyoruz ve usta eller. Diyarbakır’da sabah erkenden, kahvaltıda tüketilir. Öyle bir şey ki Diyarbakır’da ciğerin saati, zamanı yok" dedi.



Müşterilerden Hıdır Özbek, İzmir’den geldiğini söyleyerek, "9 yıl önce Diyarbakır’a bir kere ayak bastım ve o zamandan beri her sene burada ciğerdeyim. Yoğunluktan dolayı çarşıya gidemedik. Diyarbakır’a gelen ciğer yemesini tavsiye ederim. Şanlıurfa’da da denedim, ama cidden yeri Diyarbakır" diye konuştu.

Akif Kınalı ise beş arkadaş Erzurum’dan geldiklerini ifade ederek, "400 kilometre hiç durmadan ilk durağımız ciğerci oldu. Maşallah lezzet, hizmet kusursuz. Yemeğimizi yiyeceğiz ve gezmeye başlayacağız. Diyarbakır’a önceden de gelmiştik. Kusursuz bir yer, müthiş bir yer. İnsanı da güzel, hizmeti de" şeklinde konuştu.