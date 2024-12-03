Belediye başkanlığını devralan DEM Partili yönetim, şimdiye kadar yaklaşık 400 işçiyi işten çıkarırken, bu kez de 330 memurun sözleşmelerinin yenilenmeyeceğini duyurdu. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük imzasıyla, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilen yazıda, "5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre, ihtiyaç fazlası personel olarak gördüğümüz bu kişilerin sözleşmesi 31.12.2024 tarihinde sona erecek ve yenilenmeyecektir" ifadeleri yer aldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin söz konusu personel kıyımı, kentte ve sendikalar arasında büyük tepkiyle karşılandı. Sendikalar, işçi ve memurların mağduriyetine dikkat çekerek belediye önünde eylem yapıyor. Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, 770 işçinin işten çıkarıldığını ve 330 memurun da sözleşmesinin feshedildiğini belirtti. Kahraman, "Bu kıyımın amacı hizmet değil, siyasi sebeplerle yapılan zulüm" şeklinde konuştu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve bağlı ilçelerde yapılan bu personel çıkarma işlemleri, toplamda 1.100 kişinin işsiz kalmasına yol açtı.