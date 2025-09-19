Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Diyanet İşleri Başkanlığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atanmıştı.

Gerçekleşen devir teslim töreninde 18. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'a görev tesliminde bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda gerçekleşen devir teslim töreninde bir konuşma gerçekleştiren Erbaş, şu ifadelere yer verdi:

"Bu ulvi emaneti değerli kardeşim, kadim dostum, aynı fakülteden mezun olduğumuz ve özellikle İstanbul Müftülüğü döneminde uzun yıllardır birlikte çok güzel çalışmalar yaptığımız Safi Arpaguş hocamıza devrediyor olmaktan da büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle belirtmek istiyorum. Allah kendisinden razı olsun. Başkanlığımız hizmetlerini daha ileriye taşıyacağına inandığım hocamıza bu yolda üstün muvaffakiyetler diliyorum. Bir yönünü özellikle ifade etmeliyim, Safi Arpaguş hocamızı tanıyordum ama yakından tanıdıkça daha çok sevdim. Sizler de inşallah yakından tanıdıkça çok seveceksiniz. Kendisine başarılar diliyorum."





"Ali Erbaş, kurumumuzun hafızasında kalıcı izler bıraktı"

Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ise görevi süresince yaptıkları için Ali Erbaş'a teşekkür ederek, "Ali Erbaş, kurumumuzun hafızasında kalıcı izler bırakmış, ilmi, tecrübeyi ve gayreti birleştirerek örnek bir hizmet anlayışı ortaya koymuştur. Şüphesiz bu hizmetlerin sürekliliği ve daha ileriye taşınması ancak kurumlarımızın, fedakar çalışanlarımızın güçlü desteğiyle mümkündür. Bu noktada Diyanet İşleri Başkanlığımızın üstlendiği vazife yalnızca idari bir görev değil aynı zamanda ilim, irfan ve hikmetle yoğurulmuş bir sorumluluk olarak karşımıza çıkmaktadır" diye konuştu.



Programda Ali Erbaş, Safi Arpaguş'a cübbe ve sarık giydirdi ardından karşılıklı çiçek takdimi gerçekleşti.