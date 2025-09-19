Tören alanına şemsiye ile çıkan Iğdır Valisi Ercan Turan’ın aksine, Şehit Aileleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahmet Akdeniz ile Türkiye Harp Malulü, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Orhan Severli başta olmak üzere gaziler yağmur altında kaldı.

Olayın basın mensupları tarafından görüntülendiği fark edilince alandaki şemsiyelerin toplatılması ise dikkat çekti ve sosyal medyada tepkilere yol açtı. Vatandaşlar, “Valiye şemsiye var, gazilere yok” ifadeleriyle durumu eleştirdi.

Tören sırasında yaşanan bu ayrımcılık iddiaları, Gaziler Günü gibi özel bir günde protokol uygulamalarının yeniden sorgulanmasına neden oldu.