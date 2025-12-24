Asgari Ücret Desteği 1270 TL’ye Yükseltildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz yıl 1000 TL olarak uygulanan asgari ücret desteğinin 2026 yılında 1270 TL olarak devam edeceğini açıkladı. Yeni düzenlemenin hem çalışanlar hem de işverenler açısından önemli bir destek sağlayacağını ifade eden Erdoğan, “86 milyonun her bir ferdinin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Yeni Asgari Ücret Hayırlı Olsun”

Konuşmasında yeni ücret rakamının hayırlı olmasını temenni eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“28 bin 75 TL olarak açıklanan yeni asgari ücretin işçi ve işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Böylece net asgari ücret, geçtiğimiz yıla göre yüzde 27 oranında artmış oldu.”

Gündeme Dair Önemli Mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında yalnızca asgari ücret değil, Gazze’de yaşanan insani kriz, terörle mücadele süreci, Türkiye’nin küresel rolü ve muhalefete yönelik eleştiriler hakkında da dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Gazze konusunda Türkiye’nin duruşunun net olduğunu vurgulayan Erdoğan, İsrail’in insani yardımlara engel olduğunu belirterek, Filistin halkının asla yalnız bırakılmayacağını ifade etti.

“Türkiye Küresel Aktör Olma Yolunda”

Türkiye’nin büyümeye ve güçlenmeye devam ettiğini söyleyen Erdoğan, ülkenin küresel aktör olma hedefinde kararlılıkla ilerlediğini dile getirdi. Terörsüz Türkiye sürecinde de önemli mesafeler alındığını belirten Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı’nın çözüm odaklı ve kararlı bir politika izlediğini kaydetti.