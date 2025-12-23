Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, Ticaret Bakanlığı destekleriyle Pakistan’ın başkenti İslamabad’da düzenlenen Sektörel Ticaret Heyeti programı kapsamında, iki ülke arasında stratejik projeler masaya yatırıldı.

BTSO Savunma Sanayii ve Havacılık Konseyi ile Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi (BASDEC) üyelerinden oluşan heyet; savunma sanayii, havacılık teknolojileri ve yüksek katma değerli yatırımlar başlıklarında üst düzey temaslar gerçekleştirdi. Programda Türkiye–Pakistan savunma sanayi iş birliğine BASDEC imzası öne çıktı.

Üst Düzey Temaslar ve Kurumsal Ziyaretler

Heyet; Pakistan İletişim, Ticaret, Sanayi ve Üretim ile Turizm ve Altyapı bakanlarıyla bir araya gelerek ortak proje ve yatırım fırsatlarını değerlendirdi. Ayrıca Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FPCCI), Pakistan Mühendislik Konseyi ve Pakistan Havacılık Konseyi ile B2B görüşmeler yapıldı.

Program kapsamında NUST (National University of Science and Technology) ve TAİ-Pakistan ofisi ziyaret edildi. TAİ Pakistan Direktörü Muhammad Sohail Sajid, Türkiye’nin milli havacılık projeleri KAAN ve HÜRJET hakkında kapsamlı sunum yaptı. Heyet ayrıca Heavy Industries Taxila (HIT), Pakistan Ordnance Factories (POF) ve Pakistan Aeronautical Complex (PAC) Kamra tesislerinde incelemelerde bulundu.

“Pakistan Büyük Fırsatlar Sunuyor”

BTSO Savunma Sanayii ve Havacılık Konseyi Başkanı Aptullah Saner, Pakistan’da en üst düzeyde ağırlanmalarının iki ülke arasındaki güvenin güçlü bir göstergesi olduğunu vurguladı. Saner, 251 milyon nüfuslu Pakistan’ın savunma ve havacılığın yanı sıra inşaat, gıda, turizm, metal ve makine gibi birçok sektörde önemli iş fırsatları sunduğunu belirterek, ziyaret sonrası ortaya çıkan fırsatların yakından takip edileceğini söyledi.

“Pakistan, Türkiye’yi Gerçek Anlamda Kardeş Görüyor”

BASDEC Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Hatipoğlu, Pakistan’daki karşılamanın son derece üst düzey olduğunu ifade ederek, iki ülke arasındaki samimi yaklaşımın sahaya yansıdığını dile getirdi. Pakistan’ın gelişmiş askeri sanayi altyapısına dikkat çeken Hatipoğlu, Ar-Ge kapasitesinin yüksek olduğunu; PEC ile nitelikli mühendis yetiştirilmesi ve Pakistanlı mühendislerin Türkiye’de istihdamı gibi alanlarda iş birliği potansiyelinin bulunduğunu aktardı.

Hatipoğlu ayrıca; uçak sanayi, mühimmat ve silah sistemleri, dron üretimi, makine–kalıp, havalimanı yer ekipmanları ile komponent ve yarı mamul üretimi alanlarında karşılıklı iş birliklerinin mümkün olduğunu vurguladı. COMIT’in elektronik mayın dedektörü ve UÇAKSAN’ın kamikaze dron projelerinin görüşme aşamasında olduğunu açıkladı.

Somut İhracat ve Ortak Üretim Adımları

COMIT Mühendislik Genel Müdürü Fatih Mestan, elektronik mayın dedektörü ihracatı için teklif ve ihale süreçlerinde önemli mesafe kat ettiklerini, HIT tesislerinde üretilen tanklar için tedarik imkânlarının değerlendirildiğini belirtti.

ERFA Makine Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Onan, ziyaretin beklentilerin üzerinde verimli geçtiğini ve Türkiye–Pakistan iş birliğinin stratejik kazanımlar doğuracağını söyledi.

UÇAKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Emre Balcı ise kümelenme modeliyle hareket etmenin uluslararası pazarlarda önemli bir avantaj sağladığını, Pakistanlı partnerlerle kısa sürede somut çalışmaların başlayacağını kaydetti.

Savunma ve Havacılıkta Yeni Dönem

BTSO ve BASDEC öncülüğünde yürütülen bu temaslar, Türkiye–Pakistan savunma ve havacılık iş birliğinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Karşılıklı güvene dayalı ortak üretim, Ar-Ge ve ihracat odaklı projelerle iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın derinleşmesi hedefleniyor.