Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyeleri DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti.

Adalet Bakanlığında gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, gündemdeki adalet ve hukuk sorunlarını ele aldıklarını belirterek, "Yürümekte olan süreçle ilgili hukuksal düzenlemeler konusunda da fikir alışverişinde bulunduk. Hem onların hazırlıklarıyla ilgili bilgiler aldık. Hem de önerilerimizi sunduk. Biliyorsunuz barış ancak adalet zemininde ve hukuksal güvencelerle kalıcı hale gelebilir. Bu açıdan Adalet Bakanlığı'na da önemli bir rol ve görev düştüğünü yine bakan ve ekibi de söylüyorlar" dedi.



"11. yargı paketi dahil hukuksal zeminin barış için güçlü hale getirilmesi konusunu ele aldık"

Sancar, pek çok konuda çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, "Şu an mecliste görüşülmekte olan 11. yargı paketi dahil hukuksal zeminin barış için güçlü hale getirilmesi konusunu ele aldık. İnfazda eşitlik adalet de konuşmalarımızın ve görüşmemizin bir konusuydu. Süreçle ilgili düzenlemelerin çeşitli boyutlarda ele alınması da yine bu görüşmede söz konusu oldu. Biz Adalet Bakanlığı'nda yoğun bir çalışma olduğunu gördük. Verilen bilgilerden de Adalet Bakanlığı'nın kapsamlı hazırlıklar yaptığını öğrendik. Kendi önerilerimizi de sunduk. Hedefimiz, amacımız barışı hukukla güvence altına almak ve adalet zemininde kalıcı hale getirmektir. Bu konuda çalışmalar devam edecek, temaslar devam edecek, görüşmeler devam edecek" ifadelerini kullandı.



"Barış süreciyle ilgili çıkarılacak olan yasada nasıl bir hazırlık yapıldığına dair görüşmemiz oldu"

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ise "Barış süreciyle ilgili çıkarılacak olan yasada nasıl bir hazırlık yapıldığına dair görüşmemiz oldu. Ama bunun dışında cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri başta olmak üzere yaşlı ve hasta tutuklular yine infazı yakılan tutuklularda gündem haline geldi. Bunlarla ilgili biliyorsunuz çok sayıda yaşlı ve hasta tutuklu var cezaevlerinde ve gözlem kurullarında idari gözlem kurullarında yaşanan sorunlardan kaynaklı tahliyeler gerçekleşmiyor. Bununla ilgili de görüşlerimizi ve önerilerimizi bakana yaptık. Adalet Bakanı'nın da bu konudaki gerçekten yapıcı yaklaşımından dolayı hem kendisine teşekkür ediyoruz hem de hazırlıkların en kısa zamanda bitmesi konusunda kendisi de bizimle aynı fikirde. Biz takip edeceğiz, istişare halinde olacağız, diyalog halinde olacağız ve sürecin selamete uğraması açısından da bunun önemli olduğunu düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.