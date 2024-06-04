Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki temaslarını sürdüyor. Bakan Fidan bu kapsamda Pekin'de Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi ve Devlet Başkanı Yardımcısı Han Zheng ile görüşme gerçekleştirdi.

Çin haber ajansı Xinhua’nın bildirdiğine göre Hakan Fidan-Chen Wenqing görüşmesinde güvenlik meseleleri gündeme geldi. Politbüro üyesi Chen Türkiye ile güvenlik konularında işbirliği yapmayı arzuladıklarını söylerken, Hakan Fidan ise aynı şekilde bu meselede işbirliğini arzuladığını ifade etti. Güvenlikle ilgili Çin-Türkiye arasında nasıl bir işbirliği yapılır önümüzdeki dönemdte daha detaylı öğreneceğiz.

ABD’deki Uygur derneklerinin Hakan Fidan’ın Çin gezisi ile ilgili açıklamaları çok sert ve haddi aşan ölçüde.

Yapılan yazılı açıklama şöyle: