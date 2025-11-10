İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ve çocukları, son dönemde gündemden düşmeyen Rumeli Hisarı’ndaki İBB köşkünü boşalttı.

Köşk, İmamoğlu döneminde başkanlık konutu olarak restore edilmiş ve uzun süre “İBB kaynaklarıyla yapılan lüks yaşam alanı” eleştirilerinin hedefi olmuştu.

Köşk tartışması: Tevfik Göksu yıllar önce sormuştu

Söz konusu yapı ilk kez 2021 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde gündeme geldi.

O dönem İBB AK Parti Grup Başkanvekili olan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İmamoğlu’na şu sözlerle yüklenmişti:

“Soruyorlar, ‘Bu sarayı niye yaptın köşkü?’

‘Kendime değil, belediyeye yaptım’ diyor.

Vay be ne büyük zeka, ne büyük icraat!

Aziz İstanbullular, bunlar ‘israf’, ‘yolsuzluk’, ‘dürüstlük’ diyorlardı ya…

Hepsi içinde yüzdükleri kendi icraatları.

Buyurun, çıkın bu köşkü açıklayın!”

Göksu, ayrıca “Rumeli Hisarı Şehitlik Dergahı ve Naif Baba Tekkesi arazisine” yapılan bu yapının, kamuya değil, şahsi konut olarak kullanıldığı iddiasını gündeme getirmişti.

20 milyon liralık restorasyon

Köşk İBB bütçesinden 20 milyon 39 bin lira harcanarak restore edildi.

İddiaya göre yapı, geçmişte Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlileri Vakfı’na tahsis edilmiş bir tarihi mülktü.

İmamoğlu’nun göreve gelmesinin ardından, bu alanın vakıf kullanımından alınarak “başkanlık konutu”na çevrildiği belirtilmişti.

O dönemde İmamoğlu, eleştiriler üzerine “Bu bina lojmandır, belediyeye aittir” açıklamasını yapmış; ancak yapının “lojman değil, lüks konut” statüsünde kullanıldığını öne sürülmüştü.