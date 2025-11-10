“Ro-Ro hattını yeniden canlandırmak istiyoruz”

“Sanayi, Ulaştırma ve Lojistik Uygulamada: Orta Doğu ve Afrika'nın Birbirine Bağlanması” başlıklı panelde konuşan Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin stratejik konumunun küresel ticaretteki önemine vurgu yaptı.

Uraloğlu, “Geçmişte Mısır ile ülkemiz arasında yapılan Ro-Ro taşımacılığının yeniden başlatılması noktasında bir gayretimiz olduğunu söylemek isterim” ifadelerini kullandı.

Mısır Ulaştırma Bakanı Kamil El Vazir ile geçtiğimiz yıl Ankara’da bir araya geldiklerini hatırlatan Uraloğlu, “O dönemde Akabe Limanı’ndan Türkiye’ye yapılacak bağlantıyı da konuşmuştuk. Bu hattın hayata geçirilmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

“Ulaştırma altyapısına 300 milyar dolar yatırım yaptık”

Türkiye’nin ulaştırma ve haberleşme altyapısına son 23 yılda yaklaşık 300 milyar dolar yatırım yapıldığını belirten Bakan Uraloğlu, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde karayolu ve demiryolu ağlarıyla Asya ile Avrupa’yı birbirine bağladık” dedi.

Uraloğlu, ulaştırma ve lojistik alanlarının sadece ekonomik değil, aynı zamanda siyasi ilişkilerin gelişmesinde de kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Kalkınma Yolu Projesi ve Orta Koridor vurgusu

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin Orta Koridor üzerinde merkezi bir konumda bulunduğunu belirterek, Kalkınma Yolu Projesi’nin Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar iş birliğiyle hayata geçirileceğini ifade etti.

“Bu proje ile Uzak Doğu’dan gelen yüklerin Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşmasını hedefliyoruz. Kuzey-Güney ekseninde de yeni bağlantılar kurarak ticaret yollarını çeşitlendirmek istiyoruz” diye konuştu.

“Taşımacılık, ticaretin anahtarıdır”

Taşımacılığın ekonomik büyümenin temel unsurlarından biri olduğunu dile getiren Uraloğlu, “Hiçbir ülke artık kendi kendine yeterli değildir. Ticaretimizi güçlendirmenin yolu, alternatif taşımacılık ağlarını geliştirmekten geçiyor. Biz ulaştırmacılara bu noktada büyük görevler düşüyor” ifadelerini kullandı.