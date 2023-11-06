Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Vergi kanununa muhalefet” suçlarından soruşturma başlattı. Geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleştirilen operasyonda, Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Kürşat Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün’ün de aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına aldı. 4 gün süren emniyetteki işlemlerinin ardından Dilan Polat ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheliden 18’i Anadolu Adalet Saray’ına getirildi. Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliğince Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“Kara para diye tabir edilen yasa dışı paraların geldiğini hiç bilmiyorum”

Dilan Polat ifadesinde, "Benim ortağı olduğum şirketler güzellik merkezidir. Kadınlara güzellik ile ilgili hizmetler veriyoruz. Ben reklam yüzüyüm. Aile şirketlerimizin, ürün tanıtım reklamlarını yapıyorum, şube reklamlarını yapıyorum. Kendi güzellik merkezimde bulunan çalışanların eğitimleri ve disiplinleri ile ilgileniyorum. Benim asıl işim reklamdır. Ben sadece reklam yapıyorum. Fatura kesmeyi bilmem. Şirketlerde mali müşavirler olduğunu biliyorum, vergi işleri ile onların ilgilendiğini biliyorum. Bu şirketlere kara para diye tabir edilen yasa dışı paraların geldiğini hiç bilmiyorum. Öyle bir şeye şahitlik etmedim” dedi.

“Bahsin ne olduğunu bilmem”

Dilan Polat, “Ben bahsin ne olduğunu bilmem. Gelen paraların yasa dışı bahis ile ilgili bir ilgisi yoktur. Böyle bir şeyi kimseden duymadım. Biz aileyiz, örgüt diye bir şey olamaz. Eşimin ailesi kendi ailem olmadığı için benim ailem gibi oldu. Vergi konularını bildiğim kadarıyla mali müşavir ve muhasebecilerimiz hallediyor. Benim sahte fatura, naylon fatura gibi şeylerle bir ilgim yoktur. Fatura kesmeyi bile bilmem işimizin ticari boyutu ile eşim ilgileniyor. Üzerime atılı suçları ben işlemedim bunlar ile bir alakam yoktur. Tutuksuz yargılanmama karar verilsin” dedi.

“Biz örgüt değiliz, bir aile şirketiyiz”

Engin Polat ifadesinde, "Biz 6 firmadan oluşan bir aile firmasıyız. Güzellik merkezlerimiz vardır. Cihaz ve ürün satış firmamız var. Kozmetik satış firmamız var. İnşaat firmamız var, eğitim firmamız var. Orada sertifika vermekteyiz. 3 firmanın doğrudan yönetimi bendedir. Bu şirketler Dilan Polat A.Ş., Milda İnşaat Gayrimenkul A.Ş, D.Polat Estetik ve Sağlık Hizmetleri A.Ş'dir. diğer firmalar da babam, kardeşim ve Metin Yılmaz'ın eşi Nilgül Yılmaz'a aittir. Dipo Med. Medikal babamın firmasıdır, Rise And Shine firmasını vekaleten babam yönetmektedir. Özellikle benim yönetici olduğum 3 firmayı ben takip ediyorum. Bizim tüm tedarikçilerimiz Türkiye'dedir, bunlar bilindik firmalardır. Bunlar bize faturalarını keser. Biz ürünlerimizi alırız. Biz örgüt değiliz, bir aile şirketiyiz” dedi.

“Vergisel bir hata var ise de bunun cezasını ödemeye hazırım”

Engin Polat, “Vergisel bir hata yanlışlık yapmış olabiliriz. Aldığımız faturalarda sıkıntılı olanlar çıkabilir. Geçmişte de çıkmıştı. Biz aldığımız her faturanın malzemesini teslim almışızdır. Kimseye sahte fatura vermedik. Tüm satışlarımız faturalıdır. Paraları topladığım bir şirket genel olarak yoktur. Bu paralar ile araç, gayrimenkul aldığım olmuştur. Bunları yatırım için yaptım. Bunları para aklamak için yapmadım. Ticari faaliyetten kazandığım paralar ile aldım. Kredi fizibilitemi yükseltmek için 2022 yılı Aralık ayında Milda Gayrimenkul'ü kurduktan sonra bütün mallarımı oraya taşıdım. Bunun sebebi inşaat projesine başlayacak olmamdı. Ruhsat çıkmak üzereydi fakat bu olaylar nedeniyle hesaplarıma bloke gelmesi nedeniyle bu işlem durdu. İhtiyaç olduğunda elden bankalara para yatırıp çekebiliyoruz. İki firma arasında o anda ticaret olmadığı için nakit ihtiyacı olduğunda bu şekilde elden para alıp yatırıyoruz. Benim yasa dışı bahis ile bir ilgim yoktur. Ömrüm boyunca bahis bile oynamadım. Benim eski ikametgahım sistemde kayıtlıydı. Bu olaylar çıkınca tarafıma tebligat yapılmasında sıkıntı olmasın diye babamın adresine 10-15 gün önce adresimi taşımıştım. Ben üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum. Vergisel bir hata var ise de bunun cezasını ödemeye hazırım. Tutuksuz yargılanmama karar verilsin" dedi.