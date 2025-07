Yapılan anlaşma kapsamında Varan Turizm’in modern ve konforlu otobüsleriyle seyahat eden yolcular, yolculukları boyunca beIN CONNECT platformu üzerinden Trendyol Süper Lig ve Formula 1 yarışları dahil olmak üzere canlı TV yayınlarına ve beIN CONNECT’in zengin içerik arşivine erişim sağlayabilecekler.

Seyahat ve Eğlenceyi Birleştiren Anlaşma İçin Özel Bir İmza Töreni Gerçekleştirildi!

Digiturk’ün gerçekleştirdiği özel bir davetle taraflar arasında gerçekleştirilen bu stratejik anlaşmanın imza töreni düzenlendi. Digiturk ve Varan Turizm’in üst düzey yöneticilerinin yanı sıra davetlilerin de katıldığı imza töreninde konuşan Digiturk Ticari Grup Başkanı Erem Demircan “Hepimiz çok heyecanlı ve mutluyuz. Digiturk 26 yıldır çok önemli inovatif gelişmeler kaydetti, çok büyük yeniliklere imza attı. Bütün bu projeler içinde bence en önemlisi bugün burada imza törenini gerçekleştirdiğimiz bu proje. Projemiz şu an Varan otobüslerinde hayata geçmiş durumda. Varan Turizm’e bu iş birliği için göstermiş olduğu vizyonerlikten dolayı çok teşekkür ederiz.” dedi.

Varan Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Soğancı ise “İlkleri yaşamış Varan Turizm ile ilkleri hayata geçiren Digiturk’un bir araya gelmesinden mutluluk duyuyoruz. İş birliğimizin keyifli ve uzun soluklu bir yolculuk olacağına inanıyorum. Projeyi duyduğumuz zaman da çok heyecanlanmıştık. Sektörümüz için de önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Projenin hem Digiturk ve Varan ailesine hem de sektörümüze hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi. İmza töreninde konuşan Digiturk Satıştan Sorumlu Başkanı Aydın Çamlıbel ise “Digiturk olarak vizyonumuz tüm Türkiye’deki ve dünyadaki insanların daha keyifli ve neşeli bir hayat sürmesini sağlamak. Bu proje de bu vizyonumuzu sağlayan unsurlardan biri. Bir otobüs yolculuğunun ortalama 6-8 saat sürdüğünü düşünürsek bu projeyle birlikte yolculuğunuz boyunca sizin koltuğunuz bir sinema salonuna, bir stadyuma dönüşüyor. Bu Türkiye için çok iyi bir gelişme. Bize bu imkânı sağlayan Varan Turizm gibi gelişimci, yaratıcı firmaların hepsine çok teşekkür ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

Varan Turizm İcra Kurulu Üyesi Kerem Soğancı da “Bugün burada hem taşımacılık sektöründe yıllardır süregelen tecrübemizi hem de dijital dünyayla kurduğumuz yeni köprüyü sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Varan Turizm olarak, Türkiye’nin uzun yollarını birer “bekleme süresi” olmaktan çıkarıp üretkenliğe ve deneyime dönüşen bir yolculuk haline getirmeyi sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu projeyle yolculuk deneyimini beIN CONNECT ile birlikte çok daha ileriye taşıyor, dijital dünyayla buluşan yepyeni bir seyahat anlayışını hayata geçiriyoruz.” dedi.

Seyahat ve Eğlenceyi Birleştiren Anlaşma Yolculuğun Geleceği Şekilleniyor

Varan Turizm otobüslerinde sunulacak bu yeni hizmet ile yolcular; mobil cihazlarında beIN CONNECT uygulamasını indirerek veya halihazırda yüklü uygulama üzerinden, Varan Turizm otobüslerindeki Wi-Fi ağına bağlandıklarında yolculukları boyunca platformun tüm içeriklerine ücretsiz olarak erişebilecekler. Otobüs Wi-Fi ağına bağlı kalındığı sürece Trendyol Süper Lig maçlarının canlı yayınları, filmler, diziler, belgeseller ve çocuk içerikleri gibi geniş bir dijital içerik yelpazesi yolcuların hizmetinde olacak.

Dijital yayıncılık ve ulaşım sektörleri arasındaki sinerjinin ne kadar güçlü bir potansiyele sahip olduğunu gözler önüne seren bu stratejik iş birliğiyle Digiturk, zengin içerik yelpazesiyle her yerde ve her an kaliteli dijital eğlence sunma vizyonunu sürdürürken, aynı zamanda dijital yayıncılıkta yenilikçi hizmet alanlarını da genişletmeye devam ediyor; Varan Turizm ise teknoloji yatırımlarıyla yolcu konforunu artırarak sektördeki güçlü konumunu daha da pekiştiriyor.

Eğlenceli Yolculuklar Artık Bir Tık Uzağınızda

Digiturk ve Varan Turizm’in bu güçlü iş birliği sayesinde yolcular artık uzun otobüs yolculuklarını beIN CONNECT ile daha keyifli hale getirecek. Sınırsız eğlence, yüksek kaliteli yayınlar ve sporun heyecanı Varan Turizm yolcularını bekliyor.