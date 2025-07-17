Görüntülerde, iki çalışanın kolileri araç önüne getirdiği, bir başka çalışanın ise kolileri büyük bir özensizlikle kamyon kasasına savurduğu görülüyor. O anlara tanıklık eden vatandaşlar, durum karşısında hem şaşkınlıklarını hem de tepkilerini dile getirdi.

Vatandaşlar, kargo firmalarının "güvenli ve özenli taşıma" taahhüdüne rağmen bu tür manzaraların yaşanmasının kabul edilemez olduğunu belirtirken, "Güvenle teslim edilmesi gereken emanetlerimiz bu şekilde savruluyor. İçinde kırılacak ya da özel bir eşya olabileceği hiç düşünülmüyor" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Tüketici hakları savunucuları da olayla ilgili DHL'yi sorumluluk almaya ve çalışanlarına gerekli eğitimi vermeye çağırdı. Hizmet kalitesiyle bilinen uluslararası bir markanın bu tür görüntülerle anılmasının, tüketici güvenini ciddi şekilde zedeleyebileceği ifade ediliyor.

Kargo sektöründe yaşanan bu ve benzeri olaylar, firmaların denetim mekanizmalarını gözden geçirmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. DHL yetkililerinden ise olayla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.