9. Safran Festivali’nde Hasat Başladı

Karabük’ün Yukarıçiftlik köyünde düzenlenen 9. Safran Festivali kapsamında safran hasadı etkinliği gerçekleştirildi. Festivalde ziyaretçilere safranlı pilav ve yöresel kara çorba ikram edildi. Yoğun yağış nedeniyle tarlalarda çamur oluşması, safran çiçeklerinin toplanmasını zorlaştırdı.

Safranın Kullanım Alanları

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından coğrafi işaretle tescillenen Safranbolu safranı; boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörlerinde geniş kullanım alanına sahip. Ayrıca hücre yenileyici özelliği, hafızayı güçlendirmesi, astım ve solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelmesi, sindirimi kolaylaştırması ve diş etlerini kuvvetlendirmesiyle de biliniyor.

Safran Üreticilerinden Açıklama

Safran üreticisi İsmail Yılmaz, festival döneminde yoğun yağışların etkili olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yağışlar nedeniyle tarlalarda çiçekleri toplamak zorlaştı. Çamurlu alanlarda misafirlerimiz dolaştığında, çiçekler ertesi gün açmakta güçlük çekiyor. Bu nedenle festival sürecinde hasat düşük seviyede gerçekleşti. Önümüzdeki günlerde güneş açarsa bir ay boyunca düzenli şekilde çiçek toplayabileceğiz.”

Yılmaz, geçtiğimiz yıl safranın kilogram fiyatının 450 bin lira olduğunu hatırlatarak, “2025 hasadında kilogram fiyatı 600 bin lira civarında olacak. Yeni ürün çıktığında bu seviyelerden satış yapılacağını öngörüyoruz” dedi.

Turistlerin Gözdesi Safran Tarlaları

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist, Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki safran tarlalarını ziyaret ediyor. Ziyaretçiler hem hasat sürecini yerinde görme fırsatı buluyor hem de dünyanın en değerli baharatını yakından tanıyor.