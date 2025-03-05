MHP'nin Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 21. Dönem Programı

MHP tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, partinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nun yeni eğitim dönemi Nisan ayında başlayacak. İki buçuk ay sürecek eğitim programının içeriği açıklanırken, Devlet Bahçeli'nin programın açılış dersinde bizzat yer alacağı belirtildi.

Siyasete ilgi duyan ve ülke yönetiminde rol almak isteyen gençlere yönelik düzenlenen programda; Türk milliyetçiliği, Türk demokrasi tarihi, uluslararası ilişkiler, anayasa hukuku, diplomasi, siyaset sosyolojisi, finansal okuryazarlık, iletişim ve medya gibi alanlarda dersler verilecek. Dersler hafta sonları, MHP Genel Merkezi'nde bulunan Prof. Dr. Erol Güingör ve Prof. Dr. Mehmet Eröz sınıflarında gerçekleşecek.

Eğitime Katılım Şartları ve Başvuru Süreci

Siyaset ve Liderlik Okulu'na katılmak isteyen adaylar için başvuru süreci 12 Şubat'ta başladı ve 16 Mart'ta sona erecek. Programa katılmak isteyenlerden lisans mezunu olmaları, 23-40 yaş arasında bulunmaları ve tercihen yabancı dil bilmeleri bekleniyor.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, MHP bünyesinde oluşturulan bir mülakat komisyonu, farklı illerden ve meslek gruplarından 40 kişiyi programa seçecek. Seçilen katılımcılar, alanında uzman akademisyenlerden 11 hafta boyunca eğitim alacak.

Beş Haftadır Grup Toplantısı Yapılmıyor

Sağlık durumuyla ilgili spekülasyonların ortaya çıkmasına neden olan bir diğer konu ise Bahçeli'nin TBMM'deki grup toplantılarına katılmamasıydı. MHP Lideri, kalp kapakçığı ameliyatının ardından beş hafta boyunca Meclis'teki grup toplantısını iptal etti. Bu hafta da toplantı düzenlenmeyecek.

Ancak Nisan ayındaki Siyaset ve Liderlik Okulu'nun açılışına katılacağının duyurulması, Bahçeli'nin kamuoyunun karşısına çıkacağı ilk etkinlik olması nedeniyle dikkat çekiyor. MHP yetkilileri, Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu ve iyileşme sürecini titizlikle geçirdiğini vurguluyor.