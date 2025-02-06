Yalçın, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bazı müzmin çevrelerce Sayın Genel Başkanımızın rahatsızlığına dair asılsız dedikodular dolaştırılmaya başlanmış, maksatlı spekülasyonlar üretilmeye çalışılmıştır" şeklinde açıklama yaptı. Yalçın, "Alınan sağlık tedbirleri ve tedaviye rağmen Sayın Genel Başkanımızın öksürüğünün geçmemesi üzerine hekimlerimiz, daha ileri tetkikler yapılması tavsiyesinde bulunmuşlardır. Söz konusu rahatsızlığın kalıcı tedavisine yönelik çok yönlü tıbbi test ve değerlendirmeler sürmektedir. Sayın Genel Başkanımızın sağlığı yerindedir," dedi.