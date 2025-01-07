Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Etnik Bloklaşmaya Son"

Bahçeli, etnik bloklaşma ve bölünme tartışmalarına son verileceğini belirterek, “Artık etnik bloklaşmadan bahsedilemez. Hep birlikte Türkiye olmaktan başka seçenek kalmadı. Bu yol, tüm Türkiye'nin ortak yoludur” dedi.

Terörle Mücadele ve Birlik Vurgusu

Terörle mücadelenin sonuna gelindiğini ifade eden Bahçeli, “Terör musibeti bitecek, kardeşlik bilenecek, Türk milleti rahat bir nefes alacak” şeklinde konuştu. Bahçeli, PKK/YPG’ye yönelik operasyonların süreceğini belirterek, "Suriye’de PKK’ya yer yok. Suriye’de istikrar kırmızı çizgimizdir. Biz ne içimizde ne dışımızda terör örgütü istemiyoruz" dedi.

Suriye'deki Durum

Suriye’deki iç savaşın sona erdiğini ve Türkiye'nin istikrarı sağlamak için gereken adımları atacağını belirten Bahçeli, “Suriye’de zulüm dönemi kapanmıştır. Şimdi vakit Suriye’nin ayağa kalkma vaktidir” ifadelerini kullandı.

"Kavga İle Gideceğimiz Bir Yer Yok"

Bahçeli, Türkiye'nin terörle mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini ancak kargaşa yaratmaya çalışanlara karşı da mücadele edileceğini vurguladı. "Kavga ile gideceğimiz bir yer yok" dedi.

Arabesk Müzik ve Ferdi Tayfur’a Saygı

Bahçeli, konuşmasının sonunda Türk halk müziğiyle ilgili olarak, "Arabesk müzik bir dönem yasaklanmıştır. Arabesk, insanın kendisine bakışını, yürek sesine kulak vermesini sağlayan bir anahtardır" dedi. Ayrıca, merhum Ferdi Tayfur’u rahmetle anarak, “Mekânı cennet olsun, hatırasıyla herkese yetecek” dedi.

"Herkes Bir Arada Olacak"

Bahçeli, milli birliğin önemini vurgulayarak, “Milli birliğimizin sancağı herkesi gölgesinde toparlayacak, eller birleşecek, kem gözler def edilecek” diyerek, Türkiye'nin geleceğinin birlik içinde şekilleneceğini ifade etti.