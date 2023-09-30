Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerde en çok yıkımın yaşandığı ilçelerden biri olan Dulkadiroğlu’nda yaralar sarılmaya devam ediliyor. Depremzede vatandaşlar için yapımı süren toplu konutlarda ise hummalı çalışmalar sürüyor. İlçede yapımı başlanan 4 bin 200 toplu konutta sona gelindi. Akyar ve Ferhuş mevkiinde devam eden konutlarda neredeyse tamamlanmak üzere. Konutların birçoğunun boyası yapılırken, örnek dairelerde ortaya çıkıyor.

İnşaat alanında bir yandan yeni konutların temelleri atılırken, bir yandan ise tamamlanan binaların çatıları dahi yapıldı. Bölgede inceleme yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Kahramanmaraş’ımız asrın felaketi ile karşı karşıya fakat depremden sonra yoğun çalışmalar neticesinde vatandaşlarımızı kıştan önce sıcak yuvalarımıza kavuşturma adına Dulkadiroğlu ilçemizdeki Akyar ve Ferhuş Karataş bölgemizde toplu konut inşaatları çok hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah önümüzdeki ay içerisinde toplu konutlarımızın teslimatları başlayacak. Binalarımızın standartları çok çok güzel ve birçok blok bitmiş vaziyette” diye konuştu.

'4 bin 200 konut Mart sonu bitmiş olacak'

Önümüzdeki yılı Mart ayında 4 bin 200 toplu konutun depremzedelere teslim edileceğini de ifade eden Başkan Okay, “İnşallah kısa zaman içerisinde konteyner kentlerdeki depremzede vatandaşlarımızı bu konutlara almaya başlayacağız. Önümüzdeki aydan itibaren başlayan konut teslimatları Mart sonuna kadar devam edecek. Dulkadiroğlu ilçemizde şuanda faaliyeti devam eden 4 bin 200 konut Mart sonuna kadar bitirilmiş olacak. Yerleştirmeler yapıldıktan sonra yeni toplu konut alanlarında da yeni konutların inşaatına başlanarak belirli bir periyotta tüm depremzede kardeşlerimizin tamamının depremde görmüş oldukları zararlarını telafi ederek yeni yuvalarına kavuşturmak için bütün gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz. Hummalı çalışmalar neticesinde inşallah Kahramanmaraş ve Dulkadiroğlu’muz depremden önceki günlerine tekrar kavuşacak. Bundan dolayı da cumhurbaşkanımıza deprem sürecinde vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.