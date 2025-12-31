Bu depremzedelerden bir tanesi de Adana’da yaşayan 71 yaşındaki Elif Toyguş. 6 Şubat depremlerinde merkez Çukurova ilçesindeki Mete Apartmanı’nın yıkılması sonucu evsiz kalan Toyguş, torunlarıyla birlikte şimdi Karahan Mahallesi’ndeki kendisine verilen TOKİ binalarındaki dairede kalıyor.

"Evden çorapsız indik kafamızı sokacak bir yuvamız oldu"

İhlas Haber Ajansı’na konuşan depremzede Elif Toyguş, "Allah devletimizden, yapanlardan razı olsun. Çok güzel olmuş evler, burada torunlarımla kalıyorum. En azından kafamızı sokacak bir yuvamız oldu. Deprem dönemi çok zorluk çektik, evden çorapsız indik. Devletimiz bizlere sahip çıktı" dedi. Yeni yıla da en azından yeni evlerinde gireceklerini anlatan Toyguş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve emeği geçenlere dua etti.