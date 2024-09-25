Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da 25 bine yakın insan hayatını kaybetmişti. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde, binlerce bina ve binlerce araç hasar gördü. Depremin etkili olduğu Antakya ilçesindeki enkaz arasından çıkarılan araçlar, kentteki farklı noktalarda toplanmıştı. Depremin üzerinden geçen 20 ayda araçların çoğu hak sahiplerine teslim edilirken geriye kalanlar sahipleri tarafından teslim alınmayı bekliyor. Depremin gerçek yüzünü gösteren ve müzeyi andıran görüntüler, görenleri de duygulandırıyor.



“Bu araçların yanında geçip baktığımızda içimiz acıyor”

Araç mezarlığındaki hurda araçların insanları üzdüğünü dile getiren Talat Kazmacı, “Buradaki araçlar, deprem zamanında enkazdan çıkan araçlar. Bu alandaki araçların sayısı daha çoktu ama bazı araç sahipleri araçlarını buradan aldılar. Bu araçları görünce içimiz acıyor. Temennimiz inşallah böyle bir olayın bir daha yaşanmaması. Bu araçların yanında geçip baktığımızda içimiz acıyor” ifadelerini kullandı.