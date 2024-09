Şoför, itfaiye eri gibi her alanda çalışarak sayısız ihbara koşan ve yeri geldiğinde 24 saat görev yapan kadın ateş savaşçıları, tecrübeli itfaiyecilere taş çıkartıyor.



İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, her birimde olduğu gibi son yıllarda kadın itfaiyeci sayısında da artışa gitti. 15 kadın itfaiyeci daire başkanlığında görev yaparken, toplamda bin 170 personel, birlikte omuz omuza yangından yangına koşuyor.

Şoför, itfaiye eri gibi her alanda sıkı bir eğitimden geçen ateş savaşçısı kadınlar, yangınlarda aktif olarak görev alıyor. Sayısız “canlar” kurtaran ve ihbardan ihbara koşan kadın itfaiyeciler, yetenekleriyle göz doldurarak tüm kadınlara örnek oluyor.



“Kadınlarımızdan kesinlikle itfaiyeci olmalı”

İtfaiye şoförü olarak görev yapan Ayet Kütükbaş, İtfaiye Haftasını kutlayarak, teşkilatta görev yapmaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi. İzmir'de sayılı kadın itfaiye şoför olarak çalışan Kütükbaş, “'Zorlukları var' diyerek gelecek insanları korkutmak istemiyorum aslında; zorlukları da var, güzellikleri daha fazla. İtfaiyecilik sadece insanı değil; bütün canlıları, doğayı, bitkileri, hayvanları hepsini koruma altına alan bir meslek. O yüzden bana çok cazip geldi ve beni kendine çok çekti. Yoğun ve güzel eğitimler alarak göreve başladık. Kadınlarımız kesinlikle itfaiyeci olmalı. Hiçbir zorluk kadın itfaiyecileri yıldıramaz. Sayımızın artması gerekiyor. Görev yaptığımız zamanlarda maalesef duyarsız vatandaşlarımız var. Özellikle olay yerine giderken fermuar sistemini kullandıkları zaman biz çok rahatlıyoruz. Zaman zaman hatalı paklanmalarda da çok fazla sıkıntıya giriyoruz. Olay yerinde, dar sokaklarda araçlarımızı yeteri kadar yaklaştıramıyoruz. Bu durum bizi zorluyor” dedi.



Depremde enkazdan itfaiyeciler kurtardı, o da itfaiyeci oldu

İtfaiye eri olarak görev yapan Simge Akbulut da, 30 Ekim 2020 İzmir depreminde enkaz altında kaldı. İtfaiyecilerin kurtardığı ve yaşama döndürdüğü Akbulut, şimdi itfaiyecilik mesleğini yapmanın gururunu yaşıyor.



Akbulut, “30 Ekim 2020 tarihinde İzmir depremini yaşadık maalesef. Beni enkaz altından şuan ki çalışma arkadaşlarım kurtardı. Ben nasıl enkaz altında çaresiz kurtulmayı bekliyorsam ve arkadaşlarım gelip beni kurtardıysa, aynen ben de şuan bu mesleği yapan bir itfaiyeci olarak, ben de benden yardım bekleyen insanları kurtarmak için bu mesleği seçtim” diye konuştu.



"'Kadının yangında ne işi var?' diyorlar; ama hepimiz başarıyla yapıyoruz"

Akbulut, “Eğitlerimiz çok zor. Evet zorlandık; ama severek yaptığımız için de bu zorlukları hiç görmedik. Daha çok yapmak istedik. Bizim insanlarımız genelde kadın itfaiyeci görmeye pek alışkın değil. Olay yerindeyken bize, ‘pardon beyefendi bakar mısınız?' diyorlar. Beni gördüklerinde çok şaşırıyorlar. ‘Kadın yapamaz', ‘kadının yangında ne işi var?' ‘bu erkek işi' gibi bir söylentide bulunuyorlar; ama hepimiz başarıyla bu görevi sürdürüyoruz. Eğer bu mesleği yapmak isteyen kadınlar varsa, her sektörde mutlaka bu tarz bir şey vardır. Bunlara kulak asmasınlar ve hayallerinin peşinde koşsunlar” şeklinde aktardı.



Bir başka itfaiyeci Emire Betül Esin de, “Lise sürecim bitmek üzereyken, her genç gibi meslek hayallerim vardı. Araştırdım ve itfaiyecilik hoşuma gitti. İnsanlara yardım ediyorsun ve benim istediğim gibi aksiyonlu bir meslekti. Okulunu okuyup daha sonra atandım. İzmir gibi büyük bir şehirde gördüğümüz vakalar, olaylar o kadar farklı ki. Her gün farklı bir şeyle karşılaşabiliyorsunuz. Gittiğiniz her yerde acı var; ama burada güzel olan kısım insanlara yardım ediyorsunuz. Onlara bir umut oluyorsunuz” ifadelerine yer verdi.



“Bu yıl yangınlarda büyük artış var”

İtfaiye Çavuşu Mehmet Güzer de, geçen yıla oranla bu yıl yangınlarda artış olduğunu vurguladı. Yüzer, İzmir yangınlarıyla ilgili şu bilgiyi paylaştı:

“Bu sene sadece ilk 9 ayda 12 bin yangın çıkmış istatistiklere göre; yani daha kalan 3 ayda da istatistiklere yansımamış yangınlar var. Büyük bir artış söz konusu. Yangınların genel olarak yüzde 98'i, hem orman yangınları olsun, genel yangınlar olsun insan hatasından kaynaklanıyor. Hepsi insan kaynaklı çıkıyor. Büyük oranı da zaten sigaradan kaynaklı. Bu yüzden vatandaşlarımız biraz daha dikkat etmeli. Kadınlarımızla beraber çalışmak bize ayrıca gurur veriyor. Son yıllarda kadın itfaiyeci sayımız arttı. Hepsi 24 saat çalışan arkadaşlarımız ve bu mesleği çok seviyorlar, canla başla çalışıyorlar.”