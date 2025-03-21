Saygıner, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı özel açıklamalarda, bilardo dünyasında başarı için genetik bir yetenek değil, sıkı çalışma ve azmin ön planda olduğunu vurguladı. “Zannediliyor ki bizim genetik yazılımımızda var bu, hiç çalışmamışız, Allah vergisi bir yetenek var. Ancak böyle bir şey yok. Çok çalışıyoruz. Bilardoya başlayalı 45 yılı geçti, hala deli gibi çalışıyorum,” dedi.

Saygıner, PBA finalinde iki Türk bilardocusunun karşılaşmasının tarihi bir an olduğunu belirterek, bu olayın Türk bilardosu için büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Dünya Şampiyonası’nda, Murat Naci Çoklu, Murat Haşhaş, Lütfi Çenet ve kendi de dahil olmak üzere dört Türk bilardocusunun ilk 32'ye girerek büyük bir başarıya imza attığını söyledi. Bu tarihi finalin ardından Saygıner, “Türk bilardosu, ülkemizi gururlandıran bir başarı gösterdi. Her ikimiz de kazansak, bir Türk finali olacaktı. Finalde kazanan ben oldum ama Lütfi de müthiş bir performans sergiledi,” dedi.

Semih Saygıner, Türkiye'nin bilardoda uluslararası başarıları hakkında da konuştu. "Bugün Burak Haşhaş, Seymen Özbaş ve Denizcan Akkoca gibi genç oyuncularımız Avrupa şampiyonlukları kazandı. Bu başarılar, bir jenerasyonun daha geldiğinin göstergesi. Ben de birkaç jenerasyona dokunmuş ve öncülük etmiş biri olarak çok mutluyum. Türkiye'nin bu alandaki başarısı daha da artacak," dedi.

Saygıner, üçüncülük ile şampiyonluk arasındaki farkın çok küçük olduğunu belirterek, Berkay Karakurt ve Ufuk Kapusız'ın 3 Bant Bilardo Milli Takımlar Dünya Şampiyonası'nda kazandığı bronz madalyanın çok değerli bir başarı olduğunu vurguladı. "Başarı sadece şampiyon olmakla ölçülmez. Üçüncülük de çok değerli bir başarıdır. Berkay ve Ufuk'u tebrik ediyorum, harika bir turnuva geçirdiler," diye konuştu.

Son olarak, Saygıner, bilardoda başarılı olmak isteyen genç sporculara seslendi: "Başarı, çok çalışmakla gelir. Bizim gibi başarılı sporcuların arkasında sadece doğal yetenek değil, ciddi bir emek var. Eğer bilardoda başarılı olmak istiyorsanız, tek bir yol var: Çalışmak. Hiçbir başarı, çalışmadan elde edilemez. Benim en övündüğüm özellik, çok çalışmamdır."

Semih Saygıner, 45 yılı aşkın süredir devam ettiği bu tutkusunu ve kararlılığını her gün daha da ileriye taşımaya devam ediyor, genç sporculara da bu felsefeyi aşılamaya gayret ediyor.