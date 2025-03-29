Yargıç Denise J. Casper tarafından verilen kararda, dava sonuçlanana kadar Rümeysa Öztürk'ün ABD'den çıkarılamayacağı belirtilirken, mahkemenin yargı yetkisini koruma amacıyla statükoyu muhafaza ettiği vurgulandı. Kararda, Columbia Üniversitesi'nde Gazze gösterilerine öncülük eden aktivist Mahmoud Khalil'in davasına da atıfta bulunularak benzer bir uygulamanın yapıldığı belirtildi.

Yetki Anlaşmazlığı ve Federal Yargı İçtihatları

Mahkeme kararında, Öztürk'le ilgili yetki konusunda taraflar arasında açık bir anlaşmazlık bulunduğu ifade edildi. Federal yargı içtihatlarına göre, bu gibi durumlarda statüko korunarak yargı sürecinin tamamlanması beklenmelidir. Yargıç Casper, Öztürk'le ilgili kesin bir karar verilene kadar ABD'de kalmasına izin verilmesini uygun buldu.

Trump, Rubio ve Noem’den Resmi Yanıt Bekleniyor

Mahkeme ayrıca, davalı listesinde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ICE Başkan Vekili Todd Lyons, ABD İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI) New England Sorumlu Özel Ajanı Michael Krol ve Saha Ofisi Direktörü Patricia Hyde'a da Öztürk'le ilgili tadil edilmiş dilekçeye yanıt vermeleri için 1 Nisan 2025 Salı günü saat 17:00'ye kadar süre tanıdı.

Öztürk'ün Avukatı: Gözaltı Hukuka Aykırı

Rümeysa Öztürk'ün avukatı, gözaltının hukuka aykırı olduğunu savunarak, öğrencinin derhal serbest bırakılması ve sınır dışı sürecinin iptal edilmesi talebinde bulunmuştu.

Yargıç Casper'ın bu kararı, davanın esasına ilişkin kesin bir hüküm olmamakla birlikte, Öztürk'ün yasal süreci tamamlanmadan ülkeden çıkarılmasını engelleyen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.