TOKİ Başkanı Sungur: "346 Bin Konutun Yapımına Başladık"

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, deprem bölgesinde sadece TOKİ tarafından 346 bin konutun yapımına başlandığını belirterek, “Bölgede ayrıca 13 bin ticari birimin inşasını da üstlenmiş durumdayız. 2025 yılı sonuna kadar tüm projelerin tamamlanarak vatandaşlara teslim edilmesi planlanıyor" dedi.

174 Ayrı Alanda Gece Gündüz Çalışma

Deprem bölgesinde 174 ayrı alanda bin 900 şantiyede yürütülen inşaat çalışmaları kapsamında 182 bin işçi, mimar ve mühendis görev alıyor. Yapıların, sadece deprem değil; sel, heyelan gibi doğal afetlere karşı da dirençli olması için detaylı arazi ve zemin etütleri yapılarak en uygun alanlar belirlendi.

TOKİ Konutları Depreme Direncini Kanıtladı

6 Şubat depremlerinde TOKİ tarafından inşa edilen 168 bin konutun ayakta kaldığını hatırlatan Sungur, “Hiçbir afet insanları öldürmüyor; yanlış binalar, yanlış yerleşimler öldürüyor. Doğru yapılan binalar, insanların canını ve malını koruyabilir. TOKİ konutları bu büyük felaketi hiçbir can kaybı yaşanmadan atlattı” ifadelerini kullandı.

Tarihi Alanlar Özgün Dokularıyla Yeniden İnşa Ediliyor

Depremden zarar gören Hatay’daki Kurtuluş Caddesi ve Uzun Çarşı, Kahramanmaraş’taki Demirciler ve Kasaplar Çarşısı gibi tarihi bölgeler, kimlikleri korunarak restore ediliyor.

40 Bin Köy Evi 2025 Yılında Teslim Edilecek

Depremzedeler için inşa edilen 40 bin köy evinin 2025 yılı sonuna kadar teslim edilmesi planlanıyor. Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral, köy evlerine yoğun bir talep olduğunu belirterek, "Bugüne kadar 72 bin köy evi talebi alındı ve 32 bin ev tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi” dedi.

Yerinde Dönüşüm Projesi ile 17 Milyar Lira Destek Sağlandı

Evlerini ve işyerlerini kendi yaptırmak isteyen vatandaşlar için başlatılan “Yerinde Dönüşüm” projesi kapsamında, iki yıl geri ödemesiz, 10 yıl vadeli ve faizsiz kredi ile hibe desteği veriliyor. Bugüne kadar proje kapsamında 17 milyar lira finansman sağlandı.

Deprem bölgesindeki vatandaşların hayatlarını yeniden kurabilmesi için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.