Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan toplantıda, derneğin misyonu ve hedefleri detaylı bir şekilde katılımcılarla paylaşıldı. Depo yönetiminin lojistik süreçlerde yalnızca bir operasyonel işlev olmadığının, aksine işletmelerin rekabet gücünü ve operasyonel verimliliğini doğrudan etkileyen stratejik bir alan olduğunun altı çizildi. Özellikle işletmelerin operasyon süreçlerini hızlandırma, maliyetleri optimize etme ve müşteri memnuniyetini artırma gibi hedeflere ulaşmalarında depo yönetiminin kritik rol oynadığına vurgu yapıldı.

Geçici Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Geçici Denetim Kurulu raporları okundu ve okunan raporlar oybirliği ile ibra edildi. Yapılan seçimler sonrasında Yönetim Kurulu üyeliğine; Barbaros Aba, İbrahim Uzpeder, Tuncay Aydın, Enver Sedat Güneş, Günay Güneş, Recep Koca ve Ayşe Arar Kurt seçildiler. Denetim Kurulu üyeliğine; Hüseyin Kazım Suda, Mustafa Burak Nalbant ve Mustafa Tuğrul Topaloğlu seçildiler. Disiplin Kurulu Üyeliğine; Musa Yeşiltaş, Nuri Ersan ve Yusuf Said Erdoğan seçildiler.

Genel kurulda, derneğin işleyişini düzenleyecek organizasyonel yapı netleştirildi. Yönetim kurulu üyeleri tanıtılarak görev ve sorumluluk dağılımları açıklandı. Toplantıda, yönetim kurulunun etkin bir şekilde çalışabilmesi için gerekli olan prosedürler ve mevzuata uygunluk süreçleri görüşüldü. Derneğin işleyişi için gerekli evraksal süreçler tamamlandı ve gerekli dokümanlar hazırlanarak yönetim kurulunun onayına sunuldu. Ayrıca, derneğin faaliyetlerinde şeffaflık ve etkin iletişim ilkelerinin temel alınacağı belirtildi.

Katılımcılar arasında gerçekleştirilen görüş alışverişleri, depo yönetiminin önemine dair farkındalık oluşturdu. Depo süreçlerinde insan kaynaklarının etkili kullanımı, sempozyum programlarının gerçekleştirilmesi ve teknolojik yeniliklerin entegrasyonu gibi konular tartışıldı. Toplantıda, özellikle iş güvenliği vurgusu dikkat çekti. Depo yönetimi süreçlerinde çalışan sağlığını ve güvenliğini merkeze alan uygulamaların önemi dile getirildi. Bu bağlamda, sektörde iş kazalarının önlenmesi, güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması ve çalışanların bilinçlendirilmesi yönünde yapılacak çalışmaların derneğin öncelikli hedefleri arasında olduğu ifade edildi.

Genel kurulda, derneğin üyelik yapısının temelleri atıldı ve ilk üye kayıtları tamamlandı. Katılımcılar, bu sürecin dernek çatısı altında sektör profesyonellerini bir araya getirerek güçlü bir iletişim ağı oluşturmak adına önemli bir adım olduğunu belirtti. Dernek üyelerinin sektörel bilgi ve deneyimlerini paylaşarak lojistik alanında değer yaratmaları hedefleniyor.

Toplantının organizasyonel tarafında, dernek işleyişine yönelik gerekli belgelerin hazırlanması, protokollerin oluşturulması ve resmi prosedürlerin tamamlanması gibi evraksal süreçler dikkatle yürütüldü. Bu süreçlerin tamamlanmasıyla, derneğin işleyişine yönelik hukuki ve idari altyapının tam anlamıyla hazır hale getirildiği ifade edildi.

İlk genel kurul, yalnızca dernek için değil, sektör genelinde depo yönetimine verilen önemin altını çizen bir platform oldu. Depo yönetiminin lojistik zincirinin temel taşlarından biri olduğu ve işletmelerin başarısında kilit rol oynadığı bir kez daha ortaya kondu. DEPODER, bu alandaki standartları yükseltmek ve sektöre rehberlik etmek adına etkin bir şekilde çalışmalarını sürdüreceğini taahhüt etti.

Bu önemli organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen tüm katılımcılara ve destek verenlere teşekkür ederiz. Depo Yönetimi Derneği olarak, sektörün gelişimine katkı sağlayacak projelere öncülük etmeye ve depo yönetimi süreçlerini daha ileri taşımaya kararlıyız.