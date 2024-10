Yaklaşık 19 bin 500 kişi kapasiteli Madison Square Garden’ı tamamen dolduran Trump destekçileri, New York gibi bir kentte yoğun bir destek gösterisiyle dikkat çekti. Yetkililer, yaklaşık 200 bin kişinin mitinge katılmak için alana geldiğini, salona giremeyen binlerce destekçinin çevrede kurulan dev ekranlardan etkinliği izlediğini bildirdi.



Trump’tan Ekonomi ve Üretime Dair Vaatler

Miting konuşmasında ekonomiye geniş yer ayıran Trump, “Önümüzdeki dönemde ABD'de üretilen araçlara vergi muafiyeti tanıyacağız. Yurt dışından gelen araçlara ise ek vergiler getirerek Amerikan üretimini koruyacağız” dedi. Trump, bu adımla ABD ekonomisini yeniden canlandırmayı ve Amerikan sanayisini güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti.



Biden ve Harris’e sert eleştiriler

Trump, konuşmasında başkanlık rakibi Kamala Harris’e ve mevcut Başkan Joe Biden’a da sert eleştiriler yöneltti. Harris’in taklidini yaparak kalabalığı güldüren Trump, Demokrat Parti başkan adayını “radikal sol Marksist” olarak nitelendirdi ve “Kamala Harris, çılgın Bernie Sanders ya da Pocahontas’tan bile daha kötü bir radikal sol Marksisttir” ifadelerini kullandı. Bu sözleri büyük alkış alan Trump, ardından Biden’a yüklenerek, “Başkan Biden her gün saat 4'te uyuyor. Bu ülkeye başkanlık yapamayacak durumda” dedi.



New York Belediye Başkanı Adams’a teşekkür

Son dönemde hakkında çıkan iddialar nedeniyle soruşturma sürecinde olan New York Belediye Başkanı Eric Adams’a teşekkür eden Trump, Adams’ın kendisini destekleyen açıklamalarını övdü. “Belediye Başkanı Adams’a teşekkür etmek istiyorum, bana diktatör dememeleri gerektiğini söyledi. Bu çok hoş” dedi. Adams’ın zor bir süreçten geçtiğini belirten Trump, “Bu insanlarla zor bir dönemden geçiyor. Adalet Bakanlığı’nı siyasi muhaliflerine karşı silah olarak kullanan deli insanlar var,” diyerek Adalet Bakanlığı’nın siyasi taraflılıkla hareket ettiğini iddia etti.



“ABD tarihinin en büyük dört yılının eşiğindeyiz”

Trump, destekçilerine ABD tarihindeki en büyük dört yılın eşiğinde olduklarını ve ülkeyi ekonomik anlamda bir yükselişe geçirme niyetinde olduğunu söyledi. Kendisini “ülkenin tek kurtarıcısı” olarak tanımlayan Trump, “5 Kasım ülkemiz tarihindeki en önemli gün olacak” diyerek, seçimin önemine vurgu yaptı. Harris’i en büyük rakibi ve tehdit olarak nitelendiren Trump, “Düşmanlarımız, Harris kazansın diye dua ediyor. Ancak biz, Amerika’yı yeniden büyük yapacağız” dedi.



Devam eden soruşturmalara ilişkin iddialar

Konuşmasının sonlarına doğru Trump, kendisine yönelik devam eden soruşturmalara da değinerek, “Merhum Al Capone’dan bile daha fazla soruşturma altındayım” ifadesiyle, hakkında açılan davaları alaya aldı ve Adalet Bakanlığı'nın bu soruşturmaları siyasi amaçlarla yönettiğini iddia etti. Trump, sık sık destekçilerine kendisine karşı yürütülen davaların siyasi bir komplo olduğunu ve bu zorlukların Amerikan halkının iradesini yenemeyeceğini söyledi.



“Amerika'yı yeniden büyük yapacağız”

Trump, konuşmasını “5 Kasım ülkemiz tarihindeki en önemli tarih olacak. Birlikte Amerika'yı yeniden güçlü, zengin, sağlıklı, gururlu ve büyük yapacağız” sözleriyle tamamladı. Mitingin sonunda Frank Sinatra’nın New York, New York şarkısı çalarken, Trump sahneden inerek destekçilerine el salladı ve yoğun tezahürat eşliğinde etkinliği sonlandırdı.