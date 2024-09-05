Olpak değerlendirmesinde şunları ifade etti:

“Bugün açıklanan Orta Vadeli Programa baktığımızda; başta enflasyonla mücadele olmak üzere dengesizliklerin olabildiğince giderilmesinin hedeflendiği, öngörülebilirliği daha makul hale getiren sağlıklı bir büyüme ve kalkınma için gerekli alt yapının hazırlandığı bir çerçeve ile çok boyutlu bir yaklaşımla ele alındığını görüyoruz. Ana hatları ile geçen seneki programın devamı niteliğinde olan programda, enflasyon ve büyüme rakamlarında teknik bazı güncellemeler yapılmış ki, bunların mevcut gelişmeler ve ekonominin şartları çerçevesinde yapılması gerekli olan düzenlemeler olduğu kanaatindeyiz.

Bu yılı kapsayan enflasyon hedefinin önceki OVP’de ilk açıklanan yüzde 33’ten yüzde 41,5’e çekilmesi ve geçen sene 2024 yılı için açıklanan büyüme tahmininin yüzde 4’ten yüzde 3,5’e çekilmesini bu çerçevede daha makul buluyoruz. Programın en önemli kazanımı ise 2026 yılı sonunda tek haneye inmesi hedeflenen enflasyon olacaktır. İş dünyası olarak belirsizliği sevmediğimizi ve öngörülebilir ortamın bizim için çok önemli olduğunu her fırsatta vurguluyoruz. Bu nedenle programda, öngörülebilirliğin artırılmasının vurgulanması iş dünyamız açısından değerli.

Ayrıca, enflasyonu azaltırken bir yandan da dezenflasyon süreciyle uyumlu daha makul bir büyüme patikası öngörülüyor, bu da bir diğer önemli yaklaşım.

Devamında ise, bu makroekonomik çerçeveyi destekleyecek 8 politika alanının kritik öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Özellikle işgücü piyasasının etkinleştirilmesinden beşeri sermayenin geliştirilmesine, Ar-Ge ve yenilikçi kapasiteden iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ile ikiz dönüşüme kadar pek çok alanda atılacak yeni ve güçlü adımları isabetli buluyoruz. Bu adımlarla ekonominin dengelenme süreci sağlanırken, bir yandan da orta uzun vadeli yapısal iyileştirmelerin ışığında daha yüksek bir büyüme patikasına ve daha dengeli bir gelir dağılımına ulaşma hedefini önemli buluyoruz.

Bu süreçte gerek ihracatçılara gerekse KOBİ’lere yönelik, programı bozmayacak şekilde uygulanacak makul destekleri de çok önemli buluyoruz. İş dünyası olarak programın başarısının öneminin farkındayız.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) olarak, önümüzdeki süreçte de, Türk iş dünyamız adına her zaman olduğu gibi üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getirmeye ve dünyanın dört bir yanını radarına alan küresel ticari diplomasi faaliyetlerimizle ülkemize değer katmaya devam edeceğiz.”