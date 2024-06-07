Arıncı'nın kariyerindeki bu önemli değişimle birlikte, Türkiye'nin finansal sektöründe yeni bir dönem başlamış oldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye'nin finans sektöründe önemli bir değişim gerçekleşti. Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı, Takasbank Genel Müdürlüğüne atandı.

Yunus Arıncı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Bugün itibarıyla, 9 yıldır onurla yürüttüğüm Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı görevimi tamamlayarak Takasbank Genel Müdürlüğüne atanmış bulunmaktayım. Bu süreçte bana destek olan çalışma arkadaşlarıma ve Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunarım." ifadelerine yer verdi.



Yunus Arıncı Kimdir?

1975 yılında Ordu'da doğan Yunus Arıncı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Indiana Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparak eğitimine devam eden Arıncı, aynı zamanda sosyoloji dalında da eğitim aldı.

1997 yılında Başbakanlık Müfettiş Yardımcısı olarak bürokrasideki kariyerine adım atan Arıncı, müfettişlik ve başmüfettişlik gibi kritik görevlerde bulundu. 2009 yılında Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına atanarak önemli bir sorumluluk üstlenen Arıncı, 2015 yılında Devlet Denetleme Kurulu Başkanı olarak görevlendirildi.

DDK'den Takasbank'a

9 yıl boyunca DDK Başkanlığı görevini başarıyla yürüten Yunus Arıncı, bu süreçte Borsa İstanbul yönetiminde de önemli rol oynadı. Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Uluslararası Para Fonu (IMF) nezdindeki direktörler kuruluna üst düzey yönetici olarak görevlendirilmişti.

Arıncı'nın üstlendiği görevlerde gösterdiği başarılı performans, Takasbank Genel Müdürlüğü görevine atanmasının ardındaki en önemli faktörlerden biri oldu.

Evli ve üç çocuk babası olan Arıncı, İngilizce bilmektedir.